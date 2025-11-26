Rutte exclude veto-ul Moscovei asupra aderării Ucrainei la NATO: „Rusia nu are niciun drept de vot”

Rusia nu are drept de veto asupra demersului Kievului de a adera la NATO, a declarat miercuri, 26 noiembrie, șeful alianței, Mark Rutte, respingând astfel propunerea de acord de pace avansată de Moscova și Washington care ar bloca Ucraina să intre în alianță, scrie Politico.

„Rusia nu are niciun drept de vot, niciun drept de veto asupra cui poate deveni membru al NATO. Tratatul fondator de la Washington al alianței „permite oricărei țări din zona euro-atlantică să adere”, a spus Rutte într-un interviu acordat publicațiilor El País și RND din Germania.

Comentariile lui Rutte vin după propunerea condusă de SUA pentru a pune capăt războiului la scară largă al Rusiei, scursă în presă săptămâna trecută, care includea prevederea ca NATO să fie de acord „că nu va accepta Ucraina în niciun moment în viitor”.

Planul în 28 de puncte a fost ulterior modificat într-unul de 19 puncte. O propunere alternativă europeană elimină ideea excluderii Ucrainei din NATO.

Rutte a încercat să „îndulcească” mesajul insistând că are sentimente pozitive față de președintele american Donald Trump. „Îmi place tipul”, a spus el.

Aliații NATO au ezitat să emită o invitație imediată pentru ca Ucraina să se alăture organizației, dar membrii au convenit anul trecut că demersul Kievului este „ireversibil” — declarație pe care Rutte a repetat-o de atunci, în ciuda opoziției față de aderare din partea lui Trump și a altor țări membre.

Secretarul general al NATO a recunoscut că mai mulți „aliați se opun în prezent aderării Ucrainei”.

Rutte a spus că actualul plan de pace, care a urmat unor discuții diplomatice mai ample la Geneva duminică, oferă o „bază bună pentru discuții ulterioare”, dar a adăugat că orice propunere va necesita o „discuție separată, paralelă” cu NATO „pe anumite subiecte”.

Rutte a avertizat că Moscova nu va înceta să pună în pericol securitatea Europei chiar dacă va accepta un acord de pace.