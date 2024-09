România și-a propus oficial candidatura pentru postul de comisar european

Europarlamentara Partidului Social Democrat (PSD), Roxana Mînzatu, în vârstă de 44 de ani, a fost propusă oficial de premierul Marcel Ciolacu pentru poziția de comisar european. Anunțul a fost făcut pe 2 septembrie de către Ciolacu, într-o conferință de presă, scrie G4Media.

Șeful PSD a spus că Ursula von der Leyen a avut deja duminică interviul cu Roxana Mînzatu.

„Va fi un portofoliu relevant, urmează să îl anunțe președinta Comisiei Europene. Nu numește un comisar până nu are un interviu cu respectiva persoană. Acest interviu a avut loc duminică între Roxana Mînzatu și președinta Comisiei. Dna președinte nu a avut decât cuvinte de laudă la adresa Roxanei Mînzatu. Are un CV profesional impresionant, chiar dacă nu are un CV politic”, a declarat Ciolacu.