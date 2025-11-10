Rezerviștii ruși, chemați să apere infrastructura critică a Kremlinului: armata lui Putin crește cu 100 000 de oameni

O nouă campanie de recrutare pentru rezerviști a început în regiunile Rusiei, conform unui raport al publicației rusești Kommersant. Aceștia vor fi folosiți pentru protecția obiectivelor critice.

Campanii de recrutare în 20 de regiuni



Campaniile de recrutare sunt deja în desfășurare în aproximativ douăzeci de regiuni ale Federației Ruse. Kommersant subliniază că formarea unităților specializate de rezerviști a început chiar înainte ca amendamentele relevante, semnate de președintele rus pe 4 noiembrie, să intre în vigoare.



În Tatarstan, recrutarea rezerviștilor pentru paza instalațiilor petroliere a început la sfârșitul lunii octombrie, primul detașament începând instruirea la începutul lunii noiembrie. În regiunea Nizhny Novgorod, rezerviștii au fost deja selectați și sunt în curs de pregătire pentru a păzi infrastructura critică a regiunii.

Deși noua lege nu prevede că rezerviștii pot servi doar în propria regiune, această clauză este inclusă în contractul standard pe care îl semnează la înrolarea în unitățile BARS, notează Kommersant. Rezerva de mobilizare a Forțelor Armate este formată din persoane care au semnat voluntar contracte pentru a servi în rezervă.

Legea lui Vladimir Putin, aprobată în regim de urgență

Legea semnată de Vladimir Putin pe 4 noiembrie permite desfășurarea rezerviștilor pentru îndeplinirea misiunilor în timp de pace. Se aplică cetățenilor care semnează voluntar un contract pentru a servi în rezervă.

Conform documentului, Ministerul Apărării din Rusia va putea trimite rezerviști la sesiuni de instruire suplimentare („speciale”) „pentru a asigura protecția obiectivelor critice și a altor infrastructuri vitale”. Proiectul de lege a fost aprobat „pe repede înainte”, la ordinele Kremlinului, conform unor surse din Duma de stat citate de Moscow Times.

Ministerul Apărării a precizat că legea se aplică doar rezerviștilor și nu prevede trimiterea lor pe front sau serviciul în afara țării. „Nu este vorba de nicio mobilizare”, a subliniat ministerul.

Vladimir Tsimlyansky, un oficial din Statul-Major General rus, a explicat că rezerviștii se vor ocupa de protejarea infrastructurii critice, inclusiv energetice și de transport. Aceștia vor acționa „doar în propria regiune” și în principal pentru „a contracara dronele”, a adăugat el.

Începând din această vară, Rusia s-a confruntat cu atacuri constante cu drone asupra infrastructurii energetice și de transport, precum și asupra rafinăriilor de petrol.

„Chiar și 10 oameni în plus cu puști ar ajuta”

Pe lângă păstrarea salariilor obișnuite pentru zilele în care îndeplinesc îndatoriri militare, rezerviștii din regiunea Bryansk, care se învecinează cu Ucraina, primesc salarii lunare între 40.000 și 99.000 de ruble (490-1.200 de dolari), în funcție de gradul militar. În regiunea Perm, departe de graniță, plățile lunare pentru rezerviști sunt stabilite la 4.000-7.000 de ruble (50-85 de dolari).



O sursă dintr-una dintre cele mai mari companii petroliere și de gaze din Rusia a declarat că echipa de securitate a companiei „nu are așteptări mari” de la rezerviști. „Chiar și 10 oameni în plus cu puști ar ajuta. Dar în esență, doar apărarea antiaeriană reală a armatei ne poate proteja – și e puțin probabil să o primim”, a spus sursa citată de Moscow Times.

Publicația independentă Meduza a descoperit că forța de rezervă autorizată a crescut la 100.000 de persoane în a doua jumătate a anului 2021, cu puțin timp înainte de invazia Ucrainei. Jurnaliștii au concluzionat că legea privind mobilizările „speciale” ale rezerviștilor poate fi probabil văzută ca un alt instrument pentru recrutarea oamenilor pentru serviciul militar fără un anunț public de mobilizare.





