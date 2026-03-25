Reuters: Cel puțin 40% din capacitatea Rusiei de export de petrol a fost oprită din cauza atacurilor ucrainene

Cel puțin 40% din capacitatea de export a Rusiei este blocată în urma atacurilor cu drone din Ucraina, a unui atac controversat asupra unei conducte importante și a capturării unor petroliere, potrivit calculelor agenției Reuters bazate pe date de piață. Această întrerupere reprezintă cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a Rusiei, al doilea exportator mondial de petrol, și a lovit Moscova tocmai în momentul în care prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril din cauza conflictului din Iran.

Producția de petrol a Rusiei reprezintă una dintre principalele surse de venituri pentru bugetul de stat și joacă un rol esențial în economia de 2,6 trilioane de dolari.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii rusești de export de petrol și combustibil în această lună, lovind toate cele trei porturi majore de export de petrol din vestul Rusiei, inclusiv Novorossiisk la Marea Neagră și Primorsk și Ust-Luga la Marea Baltică.

Conform calculelor Reuters, aproximativ 40% din capacitățile de export de țiței ale Rusiei – adică aproximativ 2 milioane de barili pe zi – au fost blocate miercuri, după cel mai recent atac.

Aceasta include Primorsk și Ust-Luga, precum și conducta Druzhba, care traversează Ucraina spre Ungaria și Slovacia.

Kievul a vizat, de asemenea, stațiile de pompare a petrolului din conducte și rafinăriile. Kievul afirmă că își propune să reducă veniturile Moscovei din petrol și gaze, care reprezintă aproximativ un sfert din veniturile bugetului de stat al Rusiei, și să-i slăbească puterea militară.

Rusia afirmă că atacurile ucrainene sunt atacuri teroriste și a întărit măsurile de securitate în toate cele 11 fusuri orare ale sale.

Ucraina a declarat că o parte din conductele Druzhba a fost avariată de atacurile rusești de la sfârșitul lunii ianuarie, în timp ce atât Slovacia, cât și Ungaria au cerut Kievului să reia imediat livrările.

Terminalul petrolier Novorossiisk, care poate gestiona până la 700 000 de barili pe zi, a încărcat petrol sub nivelul planificat de la avariile provocate de un atac puternic cu drone ucrainene la începutul acestei luni.

În plus, confiscările frecvente ale petrolierelor legate de Rusia în Europa au perturbat exporturile de petrol din Arctica în valoare de 300 000 de barili pe zi care pleacă din portul Murmansk, au afirmat comercianții.

Având în vedere că rutele sale de export către vest sunt sub presiune, Moscova trebuie să se bazeze pe exporturile de petrol către piețele asiatice, dar aceste rute sunt limitate din cauza capacității, au afirmat comercianții.

Rusia continuă să furnizeze neîntrerupt petrol către China prin conducte, inclusiv pe rutele Skovorodino-Mohe și Atasu-Alashankou, precum și prin exporturile de amestec ESPO pe mare, prin portul Kozmino.

Împreună, cele trei rute reprezintă aproximativ 1,9 milioane de barili pe zi de petrol.

Rusia continuă, de asemenea, să încarce petrol din cele două proiecte din Extremul Orient, din Sahalin, transportând aproximativ 250 000 de barili pe zi de pe insulă.

Comercianții spun, de asemenea, că Rusia aprovizionează rafinăriile din vecina Belarus cu aproximativ 300 000 de barili pe zi de petrol.