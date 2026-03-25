Ungaria va reduce fluxurile de gaze naturale către Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, spune Orban

Ungaria va reduce treptat livrările de gaze naturale către Ucraina până la reluarea fluxurilor de țiței prin Drujba, una dintre cele mai mari conducte de petrol din lume, a declarat miercuri, 25 martie, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Ungaria și Slovacia, ai căror lideri se abat de la linia majorității UE prin faptul că mențin relații cu Kremlinul, acuză Kievul pentru întreruperea conductei petroliere Drujba, care le aprovizionează rafinăriile cu țiței rusesc transportat prin Ucraina. La rândul lor, autoritățile de la Kiev afirmă că Drujba a fost avariată în urma unui atac cu dronă rusesc, la sfârșitul lunii ianuarie, și că lucrează pentru a o repara cât mai rapid.

„Vom reduce treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom păstra în depozite, în Ungaria, gazul rămas”, a declarat Orban.

Potrivit datelor de pe site-ul operatorului de conducte din Ungaria, FGSZ, livrările de gaze către Ucraina continuau miercuri dimineață.

„Deocamdată, livrările de gaze nu au fost oprite”, le-a declarat jurnaliștilor Heorhii Tykhy, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei. „Dacă prim-ministrul Orban va decide totuși să le oprească, considerăm că singura consecință va fi că Ungaria — atât economia, cât și cetățenii săi — va pierde peste 1 miliard de dolari, sumă pe care, de exemplu, a încasat-o anul trecut”, a adăugat Tykhy.

Pentru joi, au fost programate pentru livrare către Ucraina 4,6 milioane de metri cubi de gaze din Ungaria, a anunțat operatorul. Pentru luna martie, Ucraina a contractat 180 de milioane de metri cubi de gaze din Ungaria, reprezentând 28% din totalul importurilor sale, a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, o sursă din industrie la începutul acestei luni — o cantitate mai mică decât în februarie.

Compania energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, și Ministerul Energiei al Ucrainei nu au oferit comentarii la subiect.

Săptămâna trecută, liderii Uniunii Europene nu au reușit să îl convingă pe Orban, aflat în cursa pentru un nou mandat, să renunțe la blocarea unui împrumut al UE, în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat sprijinirii Ucrainei.

Anterior, Orban a avertizat că Ungaria ar putea reduce exporturile de electricitate către Ucraina dacă fluxurile de petrol prin Drujba nu vor fi reluate.

Tot săptămâna trecută, experți ai UE au ajuns în Ucraina pentru a evalua starea conductei, după ce Kievul a anunțat că a acceptat o ofertă din partea UE de sprijin tehnic și finanțare pentru reluarea fluxurilor de petrol.