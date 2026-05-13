Două persoane din capitală, victimele unor escrocherii, au pierdut 1,5 milioane de lei. Poliția atenționează: „Nu transmiteți bani persoanelor necunoscute”

Două persoane de 59 și 66 de ani din capitală au fost victimele unor escrocherii, prejudiciul total fiind de 1,5 milioane de lei, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cazurile au avut loc marți, 12 mai.

Potrivit datelor oferite de IGP, persoanele au transmis banii unor persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci.

„În sectorul Centru, un bărbat a transmis peste 800 de mii de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia.



În sectorul Ciocana, o femeie a transmis peste 700 de mii de lei unor necunoscuți, convinsă că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentative de accesare a conturilor sale”, a comunicat IGP.

Potrivit autorităților, pe cazuri au fost inițiate investigații.

În acest context, Poliția reamintește: