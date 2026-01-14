Reguli noi de igienă pentru instituțiile medicale: proiectul, aprobat de Guvern

Împărțirea în zone a spațiilor cu risc epidemiologic, cerințe moderne de ventilație și microclimat și obligația asigurării cu apă potabilă sunt câteva dintre prevederile noului regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Documentul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 14 ianuarie și are scopul de a face serviciile medicale mai sigure pentru pacienți și personalul medical, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Un element al regulamentului îl constituie consolidarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, prin separarea fluxurilor, împărțirea în zone a spațiilor cu risc epidemiologic, cerințe moderne de ventilație și microclimat, precum și reguli „clare de curățenie, dezinfecție și gestionare a deșeurilor medicale”.

De asemenea, documentul prevede și obligația asigurării apei potabile, a surselor de rezervă pentru apă și electricitate, condiții corespunzătoare de iluminat și dotare și reguli pentru alimentația pacienților internați.

„Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de ambulator, spitalicească, staționare de zi și unitățile medicale mobile. Sunt prevăzute cerințe clare privind modul în care sunt organizate spațiile medicale, condițiile de igienă, curățenie și siguranță pentru pacienți și personalul medical”, se arată într-un comunicat al Executivului.

Documentul înlocuiește prevederile vechi, aprobate în anul 2010, care, potrivit Guvernului, nu mai corespund realităților din sistemul de sănătate și standardelor actuale de prevenire a infecțiilor.