Bazinul USM, redeschis după doi ani de renovări și o investiție de 18 milioane de lei. Studenții și publicul larg vor avea acces din 25 iunie

Bazinul de înot al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost redeschis marți, 16 iunie, după doi ani de lucrări de renovare și modernizare, și va putea fi utilizat de studenți, sportivi, dar și de publicul larg, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Investiția totală în renovare a fost de aproximativ 18 milioane de lei. MEC a contribuit cu 16,5 milioane de lei, iar restul fondurilor au fost alocate de USM. Modernizarea complexului va permite desfășurarea în condiții mai bune a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate publicului larg.

Lucrările au inclus renovarea bazinului, a spațiilor interioare, a vestiarelor, dușurilor și grupurilor sanitare, precum și modernizarea stațiilor de filtrare și tratare a apei și a sistemului de încălzire. De asemenea, au fost reabilitate fațada și acoperișul clădirii, căile de acces și spațiile exterioare adiacente.

Bazinul dispune de șase piste de înot și are dimensiunile de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au fost realizate astfel încât infrastructura să corespundă cerințelor actuale pentru pregătirea sportivilor și desfășurarea competițiilor, oferind posibilitatea organizării pe viitor a unor concursuri de nivel național și regional.

„Investițiile în infrastructura educațională și sportivă sunt investiții în oameni. Astăzi redăm comunității universitare și sportive un obiectiv important, amplasat în centrul Chișinăului și utilizat de generații de studenți și sportivi. Complexul aparține Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova și are un rol esențial în pregătirea viitorilor profesori de educație fizică, antrenori și sportivi de performanță. Modernizarea bazinului face parte din procesul mai amplu de dezvoltare a infrastructurii universitare și de consolidare a capacităților USM”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Complexul este amplasat în centrul Chișinăului, în spatele Casei Guvernului și are o istorie de peste un secol. Construit în anul 1901, în cadrul ansamblului teologic proiectat de Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, edificiul a fost adaptat de-a lungul timpului pentru activități educaționale și sportive, devenind unul dintre principalele centre de pregătire în domeniul natației și al sporturilor nautice din Republica Moldova.

Începând cu data de 25 iunie, pe lângă activitățile universitare, bazinul va fi accesibil și publicului larg.

Ziarul de Gardă a scris recent că, deși nu a fost redeschis oficial după o renovare care a costat circa 18 milioane de lei, bazinul Institutului de Educație Fizică și Sport este deja utilizat de o școală de înot din Chișinău. În timp ce școala de înot „Aquadis” vinde abonamente încă din luna mai și desfășoară deja antrenamente pentru copii, alte persoane interesate de accesul la acest bazin afirmă că administrația le-a comunicat că trebuie să revină cu apeluri abia la mijlocul lunii iunie.

În martie 2025, MEC a anunțat oficial printr-o postare pe Facebook că bazinul Universității de Stat a fost închis pentru lucrări de renovare capitală. Ulterior, pe 15 mai 2026, printr-o altă postare, Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, declara că „pe ultima sută de metri se desfășoară lucrările pentru darea în exploatare a bazinului după renovare capitală”.

Ulterior, MEC a anunțat că a inițiat verificări și a solicitat explicații conducerii USM în legătură cu utilizarea bazinului Universității, înainte de redeschiderea oficială.