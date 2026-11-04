Reacțiile politicienilor internaționali la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA

Guvernele și politicienii din întreaga lume au reacționat la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, care au avut loc pe 3 noiembrie, un rezultat care ar putea avea implicații majore pentru comerțul global, securitate și prețurile la energie.

Reuters a făcut o selecție a reacțiilor:

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a scris pe X:

„Ieri, poporul american a votat împotriva politicilor care servesc doar la sărăcirea oamenilor. Împotriva urii. Împotriva sexismului. Împotriva negării schimbărilor climatice și împotriva privilegiilor elitelor. S-a întâmplat în Brazilia. Tocmai s-a întâmplat în SUA. Și se va întâmpla în curând în Spania.”

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat pentru Reuters:

„Acesta este un semnal politic puternic despre o schimbare de curs în rândul alegătorilor americani. Acum apar voci în politica americană care sunt mai aproape de noi decât au susținut președintele și administrația, de exemplu în ceea ce privește clima și mediul, precum și în politica externă și politica de ajutor pentru dezvoltare.”

Vicepreședinta Parlamentului European, Christel Schaldemose, pe platforma X:

„Nu pentru că totul s-ar schimba acum în bine, ci pentru că ar putea aduce beneficii sprijinului pentru Ucraina, tranziției verzi și relațiilor cu restul lumii. Dar UE trebuie să continue pe calea de a fi mai puternică și de a se ține pe propriile picioare. Acest lucru nu este supus dezbaterii.”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, răspunzând la întrebările jurnaliștilor:

„Președintele Trump rămâne în funcție. Sperăm sincer că își va continua eforturile de instaurare a păcii. Există deja o parte din teren. O altă rundă de discuții trilaterale va avea loc foarte curând. Acestea includ inițiative umanitare și de instaurare a păcii de succes. Sperăm că toate acestea vor continua. În cele din urmă, aceasta este o problemă internă americană.”

Viceministrul de externe al Rusiei, Sergei Reabkov, citat de agenția de știri de stat:

„Să așteptăm rezultatele finale. Abordarea conducerii Partidului Democrat față de relațiile cu Rusia este extrem de negativă. Nu este nimic nou în acest sens. Linia noastră principială și consecventă față de Ucraina — precum și politica noastră externă în general — nu se bazează pe considerații pe termen scurt și, în mod firesc, nu depinde de fluctuațiile barometrului politic din alte țări. Ne vom continua activitatea în conformitate cu directivele președintelui Federației Ruse.”

Secretarul-șef al Cabinetului Japonez, Minoru Kihara, la o conferință de presă:

„Indiferent de rezultatul acestor alegeri, alianța Japonia-SUA este piatra de temelie a politicii externe și de securitate a Japoniei. Pe măsură ce situația internațională devine turbulentă și din ce în ce mai incertă, o alianță puternică Japonia-SUA este esențială pentru maximizarea intereselor naționale ale Japoniei și pentru pace și stabilitate în comunitatea internațională.”

Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, la postul de televiziune francez BFM:

„Fie decide să se ridice deasupra conflictului – recunoscând că sunt necesare schimbări, în special în ceea ce privește prețurile la benzină, care afectează direct oamenii – și, aș putea adăuga, își reduce intensitatea implicării internaționale; sau nu o face. Sincer, acesta este un lucru pe care va trebui să-l urmărim în zilele următoare.”

Co-liderul partidului de extremă dreaptă german AfD, Alice Weidel:

„Trump le-a promis alegătorilor săi că nu va urma o politică externă intervenționistă… Această promisiune încălcată s-a întors acum să-i bântuie pe republicani. Pe de altă parte, președintele Trump va continua aproape sigur să facă exact ce-i place. Să sperăm că în sfârșit își va respecta promisiunea de a pune capăt războiului din Ucraina și de a rezolva conflictul din Strâmtoarea Ormuz.”

Președintele Parlamentului Iranian, Mohammad Baqer Qalibaf:

„Americanii au spus NU RĂZBOIULUI și susținem acest mesaj. Dacă guvernul SUA își trădează voința publică de a servi plătitorii și șantajiștii internaționali, va afla că NU-ul nostru vine cu un coșmar.”

Elon Musk a scris pe X:

„Se pare că laserele mele spațiale care interferează cu alegerile nu au funcționat de data aceasta.”

Ministrul apărării belgian, Theo Francken, pe X:

„A guverna în Statele Unite va fi aproape imposibil în următorii ani, având în vedere nivelul de diviziune și polarizare internă. Ca politician european, mă voi concentra în principal, desigur, pe politicile comerciale, pe sprijinul acordat Ucrainei și NATO.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Pavlos Marinakis, la o televiziune locală:

„Relațiile greco-americane vor rămâne puternice. Statele Unite sunt aliatul nostru strategic, iar acest lucru va continua pentru proiectele majore și toate acordurile majore. Nimic nu va fi afectat de acest rezultat. Este evident că respectăm fiecare rezultat; concluziile sunt clare.”

Bernd Lange, membru al Parlamentului European și președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului:

„O lovitură zdrobitoare pentru Trump și politicile sale. O victorie majoră pentru democrația americană. Alegătorii și-au exprimat opinia: lui Trump îi pasă doar de Trump. Acum plătește prețul pentru asta. Nicio cantitate de strigăte de «știri false» nu poate schimba aceste fapte. Dar ce se întâmplă în continuare? Vor continua republicanii să-l susțină pe Trump? Să nu fim naivi. El și-a petrecut ultimii ani guvernând în mare parte în jurul Congresului. Un Trump slăbit ar putea deveni mai agresiv și imprevizibil. O rață șchioapă s-ar putea transforma rapid într-o rață furioasă.

Pentru UE, aceasta este o oportunitate și un avertisment. O influență democratică sporită ar putea aduce o mai mare previzibilitate și dialog. Dar protecționismul SUA nu va dispărea. UE nu poate trăi la mila lui Trump! Parteneriatul transatlantic contează, dar UE trebuie să poată acționa independent și să-și apere interesele.”

Barack Obama pe X:

„În această seară, poporul american a transmis un mesaj clar – își dorește o politică care să aducă oamenii împreună, nu să-i dezbine, și lideri care oferă soluții concrete la provocările cu care se confruntă. Aceste rezultate au fost posibile doar datorită faptului că au făcut progrese candidați remarcabili în fiecare regiune a țării – inclusiv în zone considerate cândva cu șanse mici. Deși această administrație mai are doi ani de mandat, sarcina noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări oriunde avem puterea să facem acest lucru, să prevenim daune suplimentare și să punem bazele pentru viitor.”

Reprezentanții Partidului Democrat vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA, luând majoritatea de la republicani, arată rezultatele preliminare ale alegerilor din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie. Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua de socializare Truth Social că numele său nu a figurat pe buletinele de vot la aceste alegeri, însă dacă ar fi participat, ar fi obținut „o victorie convingătoare”.

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Gina Inohosa, reprezentantă a Partidului Democrat, va deveni șefa statului Texas, tradițional republican. Ea l-a învins pe actualul guvernator din partea Partidului Republican, Greg Abbott.

Pe fondul alegerilor, președintele SUA a publicat pe rețeaua de socializare Truth Social o fotografie cu o șapcă roșie de baseball pe care scria VETO („veto”), făcând aluzie la dreptul său de a respinge proiectele de lege adoptate de Congres. În plus, Donald Trump a declarat că democrații „au făcut treabă bună”, iar pe republicani i-a acuzat de înfrângere. Acesta a mai adăugat că numele său nu a figurat pe buletinele de vot la aceste alegeri, însă dacă ar fi participat, ar fi obținut „o victorie convingătoare”.