Tot ce trebuie să știi despre alegerile din SUA

Marți, 3 noiembrie, au loc în SUA alegerile intermediare, în cadrul cărora sunt aleși toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, o treime dintre senatori, guvernatorii și membrii adunărilor legislative din multe state, precum și numeroși alți funcționari la nivel local.

Americanii vor alege membrii Congresului, care este alcătuit din două camere: Camera Reprezentanților și Senatul. Una dintre sarcinile principale ale Congresului este elaborarea și adoptarea legilor federale – legi care se aplică la nivel național, scrie BBC.

Alegerile au loc o dată la doi ani, iar atunci când se desfășoară la jumătatea mandatului de patru ani al președintelui, sunt denumite „alegerile de la jumătatea mandatului”.

Potrivit BBC, la alegerile prezidențiale, rata de participare este mult mai ridicată. De obicei, alegătorii votează pentru candidații aceluiași partid pentru toate funcțiile, astfel încât, odată cu președinția, partidul câștigător obține adesea și majoritatea în Congres.

După doi ani, partidul de la putere pierde, de cele mai multe ori, locuri, cel puțin în Camera Reprezentanților — aceasta este tendința observată practic de-a lungul întregii istorii americane. Acest lucru duce adesea și la pierderea completă a controlului asupra camerei respective, mai ales dacă avantajul inițial era mic.

Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului va decide care partid politic – republicanii lui Trump sau democrații din opoziție – va controla Congresul și cât de ușor îi va fi președintelui să-și pună în aplicare planurile. Rezultatele sunt, de asemenea, considerate un indicator al gradului de satisfacție al cetățenilor americani față de performanța președintelui de până acum.

Republicanilor le mai lipsește foarte puțin pentru a-și pierde majoritatea în Camera Reprezentanților: în prezent, aceștia dețin 218 de locuri, față de 214 ale democraților, iar câteva locuri sunt încă vacante. Imediat după alegerile din 2024, raportul era de 220 la 215, în condițiile în care majoritatea minimă era de 218 de locuri.

În acest an, alegerile pentru Senat au loc în 35 de state. Democrații și senatorii independenți care le sunt alături dețin, în actuala componență a Senatului, 47 de locuri din 100. Pentru a obține majoritatea, trebuie să câștige încă patru locuri în Senat și, în același timp, să îi păstreze pe toți cei pe care îi au deja. Chiar și în contextul actual, favorabil, ambele obiective reprezintă o țintă foarte ambițioasă.

Trump a împlinit 80 de ani în acest an, iar cota sa medie de popularitate, calculată pe baza tuturor sondajelor, se situează la 36–37%. După cum subliniază Nate Con, analist la New York Times, aceasta este cea mai scăzută cotă de popularitate a unui președinte înaintea alegerilor intermediare — cel puțin de la mijlocul secolului al XX-lea.

Când aflăm primele rezultate?

Primele rezultate vor fi anunțate în statele de pe Coasta de Est, începând cu miercuri, 4 noiembrie, ora 2:00, ora R. Moldova. În statele din vest numărătoarea voturilor se va prelungi până după miezul nopţii.

Ce se va întâmpla în cazul unei victorii a democraților

Comentatorii și juriștii atrag de mult timp atenția – unii cu îngrijorare, alții cu speranță – asupra faptului că rolul Congresului este în continuă diminuare, în favoarea președintelui. Procesul legislativ din Congres este greoi, în timp ce președintele conduce un aparat guvernamental vast, care îi permite să pună rapid în aplicare deciziile.

În timpul primului și, cu atât mai mult, al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, această tendință s-a manifestat deosebit de pregnant. El a reușit practic să paralizeze activitatea unor agenții create de Congres și care funcționau de multe decenii – USAID și Departamentul Educației – și a suspendat timp de mai multe luni activitatea USAGM, instituția care administra „Vocea Americii” și „Radio Europa Liberă/Radio Libertatea” (în Rusia, acestea sunt declarate „agenți străini”), în pofida deciziilor ulterioare ale instanțelor, care au limitat parțial acțiunile administrației.

Chiar dacă, după epuizarea tuturor căilor de atac în instanță, aceste decizii vor fi declarate ilegale, președintele însuși nu riscă nimic. Acesta beneficia de la bun început de imunitate față de urmărirea penală pentru aproape orice acțiune întreprinsă în calitate de șef al statului, iar în 2024, majoritatea conservatoare a judecătorilor Curții Supreme a extins considerabil această imunitate.

Constituția prevede posibilitatea declanșării procedurii de impeachment, adică înlăturarea anticipată a președintelui din funcție de către Congres. Majoritatea democrată din Congres a încercat de două ori să recurgă la acest instrument, în 2019 și 2021. Se poate presupune că astfel de inițiative vor apărea și în viitor, însă, pentru a nu doar iniția procedura de impeachment, ci și pentru a-l demite efectiv pe președinte, este nevoie de o majoritate de 67 de voturi în Senat. Democrații nici nu pot spera să obțină un asemenea rezultat în acest ciclu electoral, iar, de altfel, acest prag nu a fost atins niciodată în istoria Statelor Unite.

Cu toate acestea, obținerea majorității într-una dintre camerele Congresului sau, cu atât mai mult, în ambele, le-ar oferi democraților anumite pârghii de influență.

Prima dintre acestea ține de agenda legislativă a Congresului. Partidul care deține majoritatea, chiar și cu un singur vot, controlează în totalitate procesul de lucru al camerei respective: stabilește agenda, fixează regulamentul, ocupă toate funcțiile de conducere și își asigură majoritatea voturilor în fiecare comisie. Dacă democrații nu sunt de acord cu un proiect de lege venit din partea administrației sau adoptat de cealaltă cameră, nici măcar nu este necesar să-l supună la vot – acest lucru ar putea aduce surprize, mai ales în cazul unei majorități fragile. Controlul asupra agendei le-ar permite să amâne examinarea proiectului de lege la nesfârșit.

În ceea ce privește principala funcție a Congresului – adoptarea legilor –, totul depinde de tipul acestora. Unele proiecte de lege se referă, în esență, la alocarea fondurilor bugetare. Pentru astfel de legi este nevoie de o majoritate simplă în Camera Reprezentanților și în Senat. Aceasta reprezintă o pârghie importantă de presiune: democrații pot refuza alocarea fondurilor pentru finanțarea, de exemplu, a Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și pot cere limitarea substanțială a activității acestuia.

Dacă Casa Albă nu va accepta aceste condiții, o parte sau chiar cea mai mare parte a guvernului federal ar putea rămâne fără finanțare. Astfel de situații s-au produs deja de mai multe ori în ultimii ani și sunt cunoscute sub denumirea de „shutdown” (blocaj guvernamental). Cele mai lungi două astfel de blocaje, de 35 și, respectiv, 43 de zile, au avut loc în timpul primului și celui de-al doilea mandat al lui Trump. Americanii vor observa că pașapoartele nu mai sunt eliberate, creditele ipotecare nu mai sunt aprobate, iar aeroporturile se confruntă cu întârzieri ale zborurilor și cozi imense din cauza absenței în masă a controlorilor de trafic aerian și a angajaților responsabili de controlul de securitate. Totodată, numeroșii americani care lucrează direct sau indirect pentru guvernul federal vor simți rapid efectele faptului că nu își mai primesc salariile.

Pentru adoptarea unei legi care nu se referă la alocarea fondurilor bugetare este nevoie, practic, de mai mult decât o majoritate simplă în Senat – cel puțin 60 de voturi. Acest număr este necesar pentru încheierea dezbaterilor și trecerea la vot (pentru adoptarea propriu-zisă a legii este suficientă o majoritate simplă). Dacă democrații nu vor avea 60 de voturi, vor avea nevoie de sprijinul a cel puțin câtorva republicani.

Dacă democrații vor reuși să obțină controlul asupra Senatului, vor avea la dispoziție o altă pârghie: pot refuza să confirme numirile în funcție ale miniștrilor federali și ale judecătorilor. Pentru aceasta este suficientă o majoritate de 51 de voturi. Judecătorii sunt deosebit de importanți, deoarece sunt numiți pe viață și, prin urmare, vor rămâne în funcție și după plecarea actualului președinte, putând bloca pentru mult timp numeroase decizii ale viitoarelor administrații. De zeci de ani, organizația conservatoare Federalist Society selectează candidați apropiați ideologic pentru funcțiile de judecători, iar ulterior, în timpul administrațiilor republicane, promovează activ numirea acestora pentru toate posturile vacante. În cazul în care democrații vor prelua controlul asupra Senatului, acest proces va fi încetinit pentru următorii doi ani.

Un Congres ostil îi poate crea numeroase dificultăți, însă Donald Trump nu este primul președinte care trebuie să guverneze în asemenea condiții. Experiența arată că el va putea continua să pună în aplicare o parte semnificativă a agendei sale, indiferent de circumstanțe.