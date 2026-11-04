Rezultate preliminare ale alegerilor din SUA: Republicanii lui Trump pierd controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului

Reprezentanții Partidului Democrat vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA, luând majoritatea de la republicani, arată rezultatele preliminare ale alegerilor din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie. Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua de socializare Truth Social că numele său nu a figurat pe buletinele de vot la aceste alegeri, însă dacă ar fi participat, ar fi obținut „o victorie convingătoare”.

Conform ultimelor date, democrații obțin majoritatea în ambele camere ale parlamentului. În Senat, aceștia obțin 52 de mandate, iar republicanii — 41. Nu se știe încă cine va ocupa celelalte opt locuri.

În Camera Reprezentanților, democrații au 202 de mandate, față de 122 ale republicanilor. Cine va ocupa celelalte 128 de locuri se va afla mai târziu.

De asemenea, în SUA au loc alegeri pentru guvernatori în 36 de state. În 18 dintre acestea câștigă democrații, iar în zece — republicanii. În alte opt state, câștigătorul nu este încă cunoscut, scrie Novaia Gazeta Europe.

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Gina Inohosa, reprezentantă a Partidului Democrat, va deveni șefa statului Texas, tradițional republican. Ea l-a învins pe actualul guvernator din partea Partidului Republican, Greg Abbott.

Pe fondul alegerilor, președintele SUA a publicat pe rețeaua de socializare Truth Social o fotografie cu o șapcă roșie de baseball pe care scria VETO („veto”), făcând aluzie la dreptul său de a respinge proiectele de lege adoptate de Congres. În plus, Donald Trump a declarat că democrații „au făcut treabă bună”, iar pe republicani i-a acuzat de înfrângere. Acesta a mai adăugat că numele său nu a figurat pe buletinele de vot la aceste alegeri, însă dacă ar fi participat, ar fi obținut „o victorie convingătoare”.