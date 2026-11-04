„Ceva este defect în America”. Discursul democratului James Talarico, după victoria istorică de la alegerile pentru Senat în Texas

Democratul James Talarico a câștigat cursa pentru Senat în Texas, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari surprize pentru republicani de la alegerile din 3 noiembrie, scrie BBC. Victoria lui Talarico asupra republicanului Ken Paxton marchează prima dată când un democrat câștigă un loc în Senatul SUA în Texas din 1988 încoace.

Talarico, un fost profesor, era o figură puțin cunoscută până anul trecut. El a făcut din creșterea costului vieții sub conducerea republicană o temă centrală a campaniei sale.

„Tocmai am recucerit Texasul. Tocmai am demonstrat că toți banii din lume nu pot face față locuitorilor din Texas”, a declarat el, referindu-se la victoria sa asupra lui Paxton, a cărui campanie a fost susținută de Elon Musk, cel mai bogat om din lume.

„Această victorie este pentru fiecare profesor și fiecare asistentă medicală, pentru fiecare fermier și fiecare crescător de vite, pentru fiecare tânăr care încearcă să cumpere o locuință, pentru fiecare părinte care încearcă să pună mâncare pe masă. Această victorie… această victorie este pentru fiecare texan care s-a întrebat vreodată dacă cineva ascultă. V-am auzit! V-am auzit, iar în această noapte lumea vă aude”, a adăugat Talarico.

Timp de decenii, ideea ca un democrat să câștige o cursă electorală la nivel de stat a părut un vis ireal pentru liberalii din Texas. Fiind al doilea stat ca populație din țară, Texasul a fost un bastion al conservatorismului, adoptând în mod obișnuit politici republicane care sunt ulterior aplicate și în alte părți.

Însă, pe tot parcursul campaniei, sondajele au sugerat că legislatorul statal Talarico câștiga teren în rândul alegătorilor, mobilizând baza democrată din Texas.

Cheltuielile din campanie au crescut vertiginos, iar aceasta a devenit rapid cea mai scumpă campanie electorală pentru Senatul SUA din istorie, cu peste jumătate de miliard de dolari cheltuiți. Miliardarul Elon Musk a investit 158 de milioane de dolari într-un super PAC care susținea campania lui Paxton – un aspect pe care Talarico l-a folosit în atacurile sale la adresa campaniei lui Paxton.

Apoi, doi membri ai familiei Bush, dinastia politică republicană care are în Texas punctul de plecare al carierei politice, l-au susținut pe Talarico într-o mișcare surprinzătoare care prefigura eșecul lui Paxton.

„Această victorie nu este despre Partidul Democrat sau Partidul Republican, este mult mai mare de atât. Ceva este stricat în America: sistemul nostru economic este stricat, sistemul nostru politic este stricat, până și relațiile noastre unii cu ceilalți par stricate. Asta pentru că asta pentru că cei mai puternici oameni din lume așa vor! (…) Miliardarii care dețin algoritmii rețelelor de socializare, care dețin rețelele de știri prin cablu, care dețin politicienii ce se luptă pe ecranele noastre – ei ne vor pe unii la gâtul altora! Ei ne vor concentrați pe modul în care suntem diferiți, în loc să ne concentrăm pe modul în care suntem la fel. Ei vor să privim în stânga și în dreapta unii la alții, în loc să privim în sus la ei! Adevărata luptă din această țară nu este stânga versus dreapta, ci sus versus jos!”, a declarat Talarico.

Quardricos Driskell, profesor de științe politice la Universitatea George Washington, a declarat pentru BBC că Paxton a jucat un rol major în căderea republicanilor, calificându-l drept un „candidat obiectiv groaznic”. Paxton fusese implicat într-o serie de scandaluri politice, printre care și procedura de destituire inițiată de propriul său partid în 2023 pe baza unor acuzații de corupție, înainte de a fi achitat ulterior de Senatul statului.

Driskell a afirmat că victoria lui Talarico în Texas, combinată cu o altă surpriză, care l-a înlăturat pe guvernatorul republican al statului, Greg Abbott, a fost „absolut istorică”. Înfrângerea lui Abbott a marcat prima dată când un democrat a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator în acest stat din anii 1990.

„Nu a fost doar un tsunami, nu a fost doar un referendum, ci a fost un adevărat măcel. O dovadă clară că țara dorește să o ia într-o altă direcție”, a spus Driskell despre câștigurile democraților în statul Lone Star.