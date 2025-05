Reacțiile liderilor europeni după victoria lui Nicușor Dan: „Românii au ales democrația. Putem depăși orice provocare dacă suntem uniți și puternici”

Mai mulți lideri europeni l-au felicitat pe Nicușor Dan după ce candidatul independent a câștigat alegerile prezidențiale din România, obținând 53,60% dintre sufragii. Politicienii se arată dispuși să colaboreze cu președintele ales al României, subliniind că „putem depăși orice provocare dacă suntem uniți și puternici”.

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că cetățenii români au ales „promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică”.

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!



The Romanian people have turned out massively to the polls.



They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.



Together let’s deliver on that promise.



