Reacția BNM, după discuțiile din spațiul public cu referire la achizițiile instituției și remunerările angajaților săi: „Discreditare și de subminare a încrederii în banca centrală a R. Moldova”

În contextul dezbaterilor din spațiul public privind nivelul remunerațiilor în instituțiile publice, Banca Națională a Moldovei (BNM) semnalează răspândirea a unor informații de „discreditare și de subminare a încrederii publice în banca centrală a R. Moldova”. Prin urmare, instituția a emis un comunicat în care explică „cum funcționează o bancă centrală și cum sunt luate deciziile sale administrative”.

BNM subliniază că întrebările despre modul în care o instituție își gestionează resursele sunt „legitime și necesită răspunsuri clare prezentate în contextul lor complet”, însă afirmă că în ultima perioadă, aceste preocupări sunt „exploatate printr-o succesiune de materiale în care activitatea instituției este prezentată selectiv, tendențios și în afara contextului”.

„Prin caracterul repetitiv și modul similar de promovare, aceste apariții depășesc cadrul unei dezbateri firești și capătă forma unei campanii de discreditare și de subminare a încrederii publice în Banca Națională”, se arată într-un comunicat al instituției.

BNM menționează că îndeplinirea mandatului BNM presupune experiență în domenii de înaltă complexitate și profesioniști cu o calificare avansată – economiști, juriști și specialiști în supraveghere bancară, nebancară și asigurări, stabilitate financiară, rezoluție bancară, securitate cibernetică, combaterea spălării banilor, tehnologii informaționale și administrarea riscurilor, iar pentru atragerea și menținerea acestor profesioniști, banca centrală concurează pe piața muncii cu băncile comerciale, companiile financiare și instituțiile internaționale.

„Astfel, un cadru de remunerare competitiv este, în aceste condiții, necesar pentru păstrarea expertizei de care depind calitatea deciziilor BNM și funcționarea sigură și stabilă a sistemului financiar”, explică instituția.

BNM precizează că actualul sistem de salarizare, bazat pe evaluarea posturilor, a fost implementat în anul 2018, cu sprijinul experților de la „KORN FERRY-Hay Group” – lider internațional în domeniul resurselor umane din lume, angajat urmare unei licitați publice – după o analiză riguroasă, în baza condițiilor pieței muncii din R.a Moldova și a bunelor practici internaționale, fiind atunci aprobată de Consiliul de supraveghere al BNM. „KORN FERRY-Hay Group” este una dintre cele mai experimentate companii care a lucrat cu multe instituții și bănci centrale, precum FMI, Banca Mondială, Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite, Banca Centrală Europeană, Banca Angliei, Banca Canadei și alte bănci centrale, dar și instituții financiare internaționale.