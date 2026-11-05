Victor Chironda se alătură echipei PAS la alegerile pentru Primăria Chișinău. „Nu e un moment al orgoliilor și divizării. E un moment în care e nevoie de seriozitate, unitate și spirit de echipă”

Victor Chironda, fost viceprimar al capitalei și ex-consilier municipal, anunță că se va alătura Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile locale din 2027. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chironda a afirmat că „nu renunță la viziunea lui pentru Chișinău”. „Dimpotrivă, aleg să contribui la realizarea ei într-o echipă cu care putem obține rezultate.”

De-a lungul ultimilor ani, Victor Chironda a fost întrebat în mai multe rânduri dacă va candida la funcția de primar al capitalei și la scrutinul din 2027. El nu a respins categoric această opțiune.

Pe 2 noiembrie, Organizația Municipală PAS Chișinău a anunțat că partidul o va susține pe actuala ministră a Finanțelor, Victoriei Belous, ar putea candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027.

Astfel, Chironda a scris că „nu e un moment al orgoliilor și divizării. E un moment în care e nevoie de seriozitate, unitate, spirit de echipă și multă, multă muncă”.

„În calitate de consilier în trei consilii municipale, cu experiență în numeroase campanii electorale și în administrație, vreau să clarific două aspecte esențiale. Eu cred că rezultatele nu se obțin datorită unor oameni-eroi, ci datorită echipelor. Construcția unei echipe necesită timp, efort și o serie de succese pe care se clădește încrederea. Un primar fără un consiliu puternic, fără oameni profesioniști și integri în funcții-cheie, e doar un paravan pentru furt. Nu îmi doresc să fiu Chirtoacă-2. Interesul meu pentru acest oraș nici nu începe, nici nu se termină cu anii 2026–2027. Eu mă alătur echipei PAS în demersul nostru comun de a realiza aceste obiective”, a scris fostul viceprimar.

Solicitat de Ziarul de Gardă și întrebat dacă aceasta va adera la PAS, Chironda a menționat că urmează să aibă discuții cu conducerea partidului și cu candidatul susținut ca să decidă formatul de colaborare.

Totodată, Chironda susține că un al treilea mandat ar fi dezastruos din trei motive și că problemele majore, cronice ale Chișinăului pot fi rezolvate doar prin colaborare cu Guvernul.

„Am rata proiecte europene de preaderare, am continua haosul din construcții și din transport și am avea încă patru ani de furt și de promovare în funcțiile-cheie ale orașului pe criteriul grosimii obrazului. Dar cel mai grav ar fi că ar continua lupta absurdă între Chișinău și Chișinău.”

În iunie 2026, PAS a desemnat drept potențial candidat la Primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, pe primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, care pe 12 octombrie, și-a retras candidatura din motive personale și familiale.

Atunci, Chironda a inițiat discuții cu echipa PAS Chișinău „pentru a vedea cum putem uni forțele pentru debarcarea sistemului actual corupt, care gestionează Primăria ca pe o gheretă”.