R. Moldova va avea o Antena IA și astfel devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”

R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA, Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță).

Această inițiativă vizează extinderea rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”, care oferă acces la supercomputere, resurse de date sigure și infrastructuri dedicate cercetării și inovării în domeniul IA.

Pentru R. Moldova, FAIMA reprezintă o oportunitate strategică de a conecta comunicatea științifică, antreprenorială și publică la resursele de supercalcul europene, consolidând tranziția țării spre o economie bazată pe tehnologie și inovație.

Această colaborare cu instituțiile europene confirmă sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul digital al țării și pentru integrarea deplină a Moldovei pe Piața Unică Digitală Europeană.

MDED: „O investiție europeană pentru consolidarea ecosistemului de inteligență artificială din Moldova”

Uniunea Europeană va investi aproximativ 55 de milioane de euro în noile antene, la care se vor adăuga contribuții din partea statelor participante la inițiativa EuroHPC.

Fiecare antenă va funcționa în coordonare cu una dintre fabricile de inteligență artificială existente în Europa, facilitând accesul cercetătorilor, antreprenorilor și instituțiilor publice la resurse de supercalcul optimizate pentru aplicații IA.

În cazul Republicii Moldova, FAIMA va fi conectată la Fabrica de Inteligență Artificială PIAST din Polonia, asigurând schimb de experiență, suport tehnic și colaborări transfrontaliere între ecosistemele de inovare din regiune.

„Prin FAIMA, Republica Moldova face un pas decisiv spre integrarea în rețeaua europeană de inovare digitală. Este o oportunitate reală pentru cercetători, startup-uri și companii să acceseze resurse avansate de calcul și să dezvolte soluții de inteligență artificială cu impact economic și social”, a declarat Doina Nistor, viceprim-ministră, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Întreprinderea comună EuroHPC reunește Uniunea Europeană și statele participante pentru a transforma Europa într-un lider mondial în domeniul supercalculului și al tehnologiilor emergente.

Până în prezent, EuroHPC a achiziționat 11 supercomputere de ultimă generație, distribuite în toată Europa. Prin rețeaua „IA Factories” și noile antene, EuroHPC creează un ecosistem interconectat care va permite colaborarea, partajul de resurse și transferul de cunoștințe între statele europene.

Astfel, cercetătorii și companiile din Moldova vor avea acces direct la infrastructuri de calcul de înaltă performanță și vor putea participa la proiecte paneuropene de cercetare și inovare.

