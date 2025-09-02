R. Moldova, „cap de afiș” în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă. Eurodeputații vor adopta o rezoluție prin care își vor reitera sprijinul pentru țara noastră

Pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European (PE) din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg, au fost incluse trei subiecte dedicate R. Moldova. Deputații europeni urmează să negocieze o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul PE pentru țara noastră în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan printr-o postare pe Facebook.

„Este important ca oamenii din R. Moldova să vadă că sunt și vor fi în continuare o prioritate pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană”, subliniază preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova.

„(…) În primul rând, vom negocia și vota o rezoluție, co-inițiată de mine, prin care reiterăm sprijinul Parlamentului European pentru procesul de aderare. Totodată, vom insista pentru a crește sprijinul european față de R. Moldova în fața amenințărilor dinspre Federația Rusă.

În al doilea rând, vom avea o dezbatere despre principalele elemente pe care le vom include în rezoluție: integrarea europeană a R. Moldova, sprijin în fața agresiunii ruse, sprijin din fonduri europene pentru R. Moldova.

Nu în ultimul rând, președinta R. Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Parlamentului European marți, la amiază”, a scris eurodeputatul.

Prima sesiune a PE din această toamnă este programată pentru perioada 8-11 septembrie 2025.

Pe 18 iunie 2025, plenul Parlamentului European a adoptat, cu votul a 456 de deputați, Raportul anual privind relația cu R. Moldova.

„Salutând angajamentul exemplar al Republicii Moldova de a înregistra progrese în direcția aderării la UE, raportul aprobat de eurodeputați cu 456 voturi pentru, 118 împotrivă și 51 abțineri recunoaște că relațiile UE – R. Moldova au intrat într-o nouă etapă”, se arată într-un comunicat de la Parlamentul European.

Potrivit Parlamentului, cooperarea s-a intensificat în paralel cu eforturile susținute ale guvernului de la Chișinău de a alinia legislația R. Moldova la cea a UE (acquis comunitar). De asemenea, a fost solicitată liberalizarea permanentă a comerțului dintre UE și R. Moldova.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024.