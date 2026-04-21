Mai multe companii de transport maritim au primit mesaje frauduloase care ar propune navelor un tranzit sigur prin Ormuz, avertizează o firmă de securitate

Mesaje frauduloase care promit trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz în schimbul criptomonedelor au fost trimise unor companii de transport maritim ale căror nave sunt blocate la vest de calea navigabilă, a avertizat firma greacă de gestionare a riscurilor maritime MARISKS, transmite Reuters.

SUA și-a menținut blocada porturilor iraniene, în timp ce Iranul a ridicat și apoi a reimpus blocada Strâmtorii Ormuz, prin care a trecut aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume înainte de izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu.

În mijlocul discuțiilor de încetare a focului, Teheranul, care controlează punctul de blocare, a propus taxe pentru nave pentru a tranzita în siguranță.

MARISKS a emis luni, 20 aprilie, o alertă avertizând armatorii că actori necunoscuți, care pretind că reprezintă autoritățile iraniene, au trimis unor companii de transport maritim un mesaj prin care solicită taxe de tranzit în criptomonede, Bitcoin sau Tether.

„Aceste mesaje specifice sunt o înșelătorie”, a declarat firma, adăugând că mesajul nu a fost trimis de autoritățile iraniene.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Teheranului. Sute de nave și aproximativ 20 de mii de navigatori rămân blocați în Golf.

Pe 18 aprilie, când Iranul a deschis pentru scurt timp strâmtoarea sub control, navele au încercat să treacă, dar cel puțin două dintre ele, inclusiv un petrolier, au raportat că ambarcațiunile iraniene au tras focuri de armă asupra lor, forțându-le să se întoarcă.

MARISKS a declarat că este de părere că cel puțin una dintre nave, care a încercat să iasă din strâmtoare sâmbătă, 18 aprilie, și a fost lovită de focuri de armă, a fost victima fraudei. Reuters nu a putut verifica informațiile sau urmări companiile care au primit mesajul.

„După furnizarea documentelor și evaluarea eligibilității dumneavoastră de către Serviciile de Securitate Iraniene, vom putea stabili taxa care trebuie plătită în criptomonede (BTC sau USDT). Numai atunci nava dumneavoastră va putea tranzita strâmtoarea nestingherit la ora convenită în prealabil”, se arată în mesajul fraudulos citat de MARISKS.