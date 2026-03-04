R. Moldova ar putea relua importul de carne de pasăre din Ucraina, după ce țările au convenit asupra anumitor măsuri de siguranță

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că exportul produselor din carne de pasăre din Ucraina către R. Moldova ar putea fi reluat. Reprezentanții ANSA din R. Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost creearea unui mecanism de control între autorități pentru a putea relua importul de carne de pasăre din țara vecină.

Potrivit ANSA, părțile nu au discutat doar problemele tehnice existente, dar au convenit și asupra unui algoritm clar de acțiuni, care va permite restabilirea pieței pentru carnea de pasăre congelată și refrigerată, urmare a punerii în aplicare a unui mecanism robust de control comun între autorități.

„Pentru reluarea exportului de carne de pasăre congelată și refrigerată, întreprinderile care au dreptul de a exporta în țările membre ale UE (euro-număr) și care desfășoară un ciclu de producție închis (abatoare proprii) vor putea exporta produse după efectuarea de analize de laborator a 10 probe de ser de sânge în laboratoarele acreditate ale UE.

De îndată ce rezultatele testelor vor confirma conformitatea cu standardele de siguranță stabilite, se va deschide exportul atât de carne de pasăre congelată, cât și refrigerată pentru capacitatea corespunzătoare. Un astfel de pas va fi un semnal important privind stabilitatea și fiabilitatea sectorului agricol ucrainean”, comunică ANSA.

După reluarea exporturilor, condițiile și frecvența efectuării de studii de laborator suplimentare vor fi discutate în continuare între autoritățile competente ale celor două țări.

Carnea de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta, nu au mai fost importate temporar în R. Moldova, după decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), anunțată pe 26 ianuarie. Instituția a precizat atunci că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina, ceea ce a determinat nimicirea a circa 110 mii de păsări.

De ce este periculos consumul produselor alimentare provenite de la animalele depistate cu metronidazol?

„Pericolul generat de consumul produselor alimentare provenite de la animalele respective este evident”, aspect menționat și în Standardul International Codex Alimentarius al FAO, precum și în raportul Agenției Europene a Medicamentelor, documente care evidențiază îngrijorări majore legate de siguranța acestei substanțe, în special efectele legate de: