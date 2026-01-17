R. Moldova adoptă modelul estonian de educație în predarea matematicii și a științelor. De ce este Estonia un model de urmat în Educație?

Rezultate PISA excelente – locul 1 în Europa, pirntre primele 3 în lume, copii care nu sunt lăsați deoparte, intervenție rapidă în cazul celor care nu reușesc să țină pasul, accent pe competențe și nu pe acumularea mecanică de informație, digitalizarea ca instrument și, mai recent, experimente cu IA în Educație – sunt doar câteva dintre reperele sistemului de educație estonian, într-o țară care nu are resursele unei țări dezvoltate din vestul Europei.

Chiar și așa, Estonia este o țară cu unul dintre cele mai eficiente sisteme de educație, scrie mediafax.ro.

Ministerul Educației din R. Moldova ia în serios reforma manualelor școlare și trece la acțiune imediată. Ministrul Educației, Dan Perciun, anunță că modernizează manualele școlare „pentru a oferi elevilor materiale de calitate, mai clare, mai accesibile și ghiozdane mai ușoare, în pas cu noul curriculum. Punem accent pe calitate în loc de preț, tipărim manuale în patru culori, formăm autorii și evaluatorii și aducem bune practici internaționale, inclusiv de matematică din Estonia”, anunță ministrul.

Estonia pentru că…

De ce Estonia? „Pentru că are un sistem educațional performant, care reușește să transforme matematica dintr-o disciplină percepută adesea ca dificilă într-un instrument de gândire și înțelegere a lumii”, spune Ana Costaș, conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, coordonatoarea grupului de experți în evaluarea și dezvoltarea curriculumului de matematică și expert-evaluator în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA).

Estonia este exemplul de țară, poate, cel mai elocvent pentru ce înseamnă educație eficientă, echitabilă și orientată spre viitor, mai ales că resursele ei financiare sunt ale unei țări est-europene. Această mică țară baltică a reușit să implementeze un sistem de educație performant, să crească copii cu rezultate excepționale într-o regiune de Europă care se luptă cu inegalități în accesul la educație, cu rezultate foarte slabe ale copiilor și cu reforme incoerente și, uneori, chiar contradictorii.

Estonia – un reper internațional în educație

De remarcat, resursele financiare ale Estoniei nu se compară cu cele ale unui stat european vestic, dar, cu toate acestea, rezultatele în educație se situează într-un notabil top 10 în lume. Prin asta, Estonia a devenit un reper global în educație. În testările internaționale, Estonia se situează constant printre primele țări din lume și pe primul loc în Europa la științe, matematică și lectură, dar încă și mai important decât poziția ei în clasamente este că performanța este distribuită uniform și nu este concentrată (cum se întâmplă, de exemplu, în România) într-un grup de elevi considerați excepționali față de restul.