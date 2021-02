QUIZ/ Verifică dacă ești manipulat sau bine informat

Mass-media are un impact puternic asupra publicului, contribuind la informarea și la educarea acestuia. Zilnic, prin accesarea mijloacelor de informare – televiorul, radioul, presa on-line și cea scrisă, devenim consumatori de informații, care ulterior ne pot determina să gândim sau să acționăm într-un anumit mod. Dacă informaţia nu este prezentată în mod obiectiv, are loc manipularea informaţională. Cum arată o știre adevărată și prin ce se deosebește de alte informații care circulă în spațiul public? Am pregătit 12 întrebări care te vor ajuta să afli răspuns la această întrebare.

Verifică dacă ești manipulat sau bine informat Care dintre cele expuse mai jos NU reprezintă rolul mass-mediei? Normele de conduită a jurnaliștilor din R. Moldova sunt stabilite în:

Ce NU trebuie să conțină o știre scrisă în mod profesionist? Ce NU are voie să facă un jurnalist? Jurnalistul are dreptul să ascundă numele sursei „Incredibil: Nu o să-ți vină să crezi ce a putut să facă un individ de 17 mii de ori”, sursa: Sputnik.md. Titlul aceste știri este: Pentru a ne informa corect, este necesar: Pentru a citi o știre pe un anumit site, ți se solicită mai întâi să distribui știrea pe Facebook. Care sunt acțiunile tale: Un site de știri este credibil dacă: Fotografiile care însoțesc textul unei știri trebuie: Poate o instituție mass-media credibilă să publice materiale ce conțin elemente de publicitate? Tehnica omisiunii este o metodă de manipulare care constă în: