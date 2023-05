Quiz-ul „Mass-Media în întrebări și răspunsuri”: câștigători premiați și participanți (de la ZdG) fericiți

În contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată anual pe data de 3 mai, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, în parteneriat cu Colegiul Tinerilor de Gardă al ZdG, a organizat o ediție specială a tradiționalului Quiz. Evenimentul „Mass-Media în întrebări și răspunsuri” a adunat 33 de echipe, atât online, cât și offline și a avut întrebări diverse, atât despre politică, jurnalism, corupție, cât și despre alte subiecte interesante.

Echipele învingătoare au primit premii speciale din partea ZdG. Locul I a fost adjudecat de echipa „Acord”, care a acumulat cele mai multe puncte. Echipa a fost formată din Alexandru Fala (economist), Egor Boaghi (specialist IT/programator), Mihai Rusu (economist), Tatiana Kuzminov (traducătoare), Cezara Anton (medică) și Daniel Stognienco (economist).

„Pentru jocurile intelectuale e nevoie de trei componente: cunoștințe, logică și intuiție”

Alexandru Fala, căpitanul echipei câștigătoare, a precizat pentru ZdG că echipa joacă de foarte mulți ani împreună, el fiind jucător activ din 2001. „Fiecare are motivația sa personală pentru a participa la aceste Quiz-uri, dar pentru mulți asta reprezintă posibilitatea de a petrece timpul în mod util și interesant. Dar e și o categorie de oameni care citesc cărți, privesc filme, asimilează informație și au nevoie să o utilizeze undeva, iar jocurile intelectuale reprezintă oportunitatea perfectă pentru a utiliza informația aceasta”, a precizat căpitanul echipei „Acord”.

Acord, echipa care a câștigat Quizul organizat cu ocazia Zilei Libertății Presei

— Cum reușește o echipă de jocuri intelectuale să se mențină în top?

— A avut loc o evoluție în timp, în diferite competiții am reușit să obținem anumite rezultate. Personal, mă pregătesc când reușesc. De exemplu, dacă privesc un film, merg pe wikipedia și mă documentez în plus, citesc despre anul producției, informație generală (sinopsis, premii, actori, regizor). Când am chiar 5 minute libere încerc să citesc și să aflu ceva nou. Dar după ce joci mai mult timp, dezvolți și un simț automat de a atrage atenția la anumite informații. Dar la fel de mult contează și experiența propriu-zisă, se formează un pattern – adică formatul întrebării deja îți sugerează direcția și îți dă un indiciu către răspuns. Unii pot să se antreneze în mod special (ascultă muzică, privesc filme, citesc), pentru alții contează experiența. Pentru jocurile intelectuale e nevoie de trei componente: cunoștințe, logică și intuiție.

— Despre libertatea presei ce poți să ne spui?

— Eu sunt un susținător atât al democrației, cât și al libertății presei, dar libertatea presei trebuie să vină în contextul de fact-checking. Înțeleg că oamenii pot fi părtinitori, dar trebuie să existe o prezentare echidistantă – asta reprezintă o responsabilitate mare, pentru că presa trebuie să informeze în mod corect oamenii.

„Ne-a încântat propunerea de a organiza o ediție specială dedicată Zilei Libertății Presei”

Octav Sirețeanu este președintele Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, cel care organizează concursuri de tip Quiz deja de 10 ani.

„Am decis să diversificăm concursurile, pentru că până atunci organizam preponderent concursuri de Ce? Unde? Când? În prezent, le desfășurăm aproape săptămânal. E un format ceva mai lejer, cu mai multe inserții media, întrebări mai diverse și mai simple decât cele destinate unor participanți mai versați. E un efort destul de mare din partea noastră, mai ales că toți membrii echipei organizatorice activează și în alte domenii. Chiar și așa, primim o doză mare de satisfacție atunci când ne ies cele planificate. De asemenea, încercăm și noi să contribuim la interesul publicului pentru lectură și cele ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-a încântat propunerea de a organiza o ediție specială dedicată Zilei Libertății Presei, pentru că e un domeniu interesant și, probabil, avem destul de multe în comun cu jurnaliștii care încearcă să găsească și să comunice informații interesante și utile cititorilor.”

Mărturii ale jurnaliștilor de la ZdG despre participarea la Quiz

La Quiz-ul dedicat Zilei Mondiale a Libertății Presei au participat în premieră și două echipe formate din jurnaliști de la Ziarul de Gardă. O echipă formată din șapte membri a fost în sală, iar o altă echipă a răspuns la întrebări online. Pentru majoritatea dintre noi aceasta a fost o primă experiență de participare la un asemenea concurs.

Vasile Ursachi

Quiz-ul mi-a depășit așteptările. Au fost întrebări diverse și interesante. Cu toate acestea, cele mai bune impresii despre acest eveniment sunt legate de echipa ZdG. Am lucrat în echipă, am glumit și am petrecut foarte bine timpul împreună. Cu toate că ne gândeam că o să avem un rezultat modest, cred că ne-am descurcat destul de bine pentru o primă încercare.

Victor Moșneag

Deși la început eram puțin sceptic și chiar mă gândeam că ne va fi greu, odată ce a început jocul, am început să ne simțim din ce în ce mai bine. Au fost multe întrebări foarte inteligente, iar cele 3-4 întrebări inspirate din articolele scrise de Ziarul de Gardă, la care evident am știut răspunsurile, ne-au oferit un soi de mândrie nemărginită. Dar, am știut și multe alte răspunsuri din alte domenii, iar asta, la fel, ne-a făcut să ne simțim bine. Am râs mult, ne-am bucurat ca niște copii atunci când știam sau când intuiam un răspuns, ne-am întristat când aflam că, deși știam răspunsul, nu l-am scris pe foaie, pentru că nu eram siguri. Iar asta înseamnă că evenimentul a fost, cel puțin pentru noi, unul foarte reușit, care ne-a făcut să ne dorim să participăm și la alte ediții viitoare ale Quiz-ului.

Natalia Zaharescu

Participarea la Quiz a fost încă o oportunitate să consolidăm echipa ZdG, precum și o ocazie să ne simțim bine împreună, într-un mediu competitiv și distractiv. Mi-au plăcut întrebările formulate în mod ingenios, mai ales cele inspirate din articolele Ziarului de Gardă. Acestea ne-au stârnit curiozitatea și ne-am pus la contribuție toate resursele, cunoștințele și intuiția, pentru a da cât mai multe răspunsuri corecte. Jocurile de logică sunt un instrument foarte bun pentru a ne antrena mințile, mai ales pentru jurnaliști și consider că ar fi util și interesant pentru noi să mai participăm la astfel de concursuri.

Sabin Rufa

Colegiul Tinerilor de la Ziarul de Gardă s-a reunit în format online și am invitat și pe alții să ni se alăture. Astfel, în echipă erau Laura și Ruxanda, conectate din Germania, Petru de la Chișinău și eu din Marea Britanie. Invitatele noastre au fost Anastasia Suslov, care a jucat de la Bălți și Ioana Vatamanu-Mărgineanu, care ne trimitea răspunsuri tocmai de la Cascada Niagara, de pe continentul american! Sub numele de „Tineri de peste tot”, echipa noastră a luat un scor bunicel. Cu toții am apreciat cel mai mult anume ingeniozitatea celor care au scris întrebările (kudos către CMJI), reușind să înglobeze atâtea teme de rezonanță în întrebări intrigante și la obiect. Ne-am bucurat mult să auzim pe fundal zgomotul și zumzetul echipelor când auzeau răspunsurile corecte, mai ales când aceste răspunsuri aveau de-a face cu starea libertății presei și reușitele jurnalismului din Moldova. Suntem încrezători că vom mai participa la aceste quiz-uri și-i îndemnăm pe toți să-și ia doze regulate de jocuri intelectuale și de presă liberă!