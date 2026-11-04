„Ambițios, dar realizabil” și „mai aproape ca niciodată de obiectiv”. Cum comentează Vasile Tofan și Cristina Gherasimov rezultatele Moldovei în raportul de Extindere al UE

Republica Moldova a înregistrat progrese în toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană, iar în 25 dintre acestea a trecut la un nivel mai înalt de pregătire pentru aderare. Datele se regăsesc în Raportul de extindere 2026, publicat de Comisia Europeană, despre care au vorbit, pe 4 noiembrie, vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și premierul Vasile Tofan.

Potrivit Cristinei Gherasimov, raportul confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimele 12 luni. Viceprim-ministra a menționat că documentul include și o foaie de parcurs pentru țara noastră, potrivit căreia negocierile de aderare ar putea fi încheiate în 2028, dacă este menținut ritmul actual al reformelor.

„Comisia a propus și o foaie de parcurs pentru Republica Moldova care zice clar că Moldova poate închide negocierile de aderare în 2028 dacă menține același ritm al reformelor de care dă dovadă în ultimii ani”, a scris Gherasimov.

Oficiala a mulțumit funcționarilor publici, experților și partenerilor implicați în procesul de integrare europeană, dar a subliniat că mai sunt necesare eforturi în următorii ani. Totodată, i-a invitat pe cei interesați să discute progresele, provocările și recomandările raportului în cadrul unor reuniuni programate pentru 9 și 10 noiembrie.

La rândul său, Vasile Tofan a menționat că evaluarea Comisiei Europene este una foarte bună și că Republica Moldova se numără printre cele patru țări cele mai avansate în procesul de aderare.

Tofan a afirmat că obiectivul de a încheia provizoriu negocierile la începutul anului 2028 este unul „ambițios, dar realizabil”, cu condiția menținerii ritmului reformelor.

„Este o recunoaștere importantă pentru Moldova și pentru toți cei care au muncit pentru acest rezultat – în instituții și în societate, inclusiv într-o perioadă foarte dificilă”, a declarat acesta.

Vasile Tofan a mai subliniat că integrarea europeană rămâne un „proiect național”, iar continuarea acestuia depinde de modul în care sunt realizate reformele în țară.