„Puteți câștiga premii de 10 000, 5 000 și 3 000 de lei”. Ceban anunță o „provocare” pentru elevii care vor participa la activitățile de salubrizare

Elevii care vor participa la acțiunea de salubrizare preconizată pentru vineri, 27 martie, în școlile din capitală, pot obține premii bănești cu o valoare ce se ridică până la 10 000 de lei. Anunțul a fost făcut de către primarul general Ion Ceban, care a numit acțiunea drept o „provocare” și a îndemnat copiii să-și arate „vibe-ul de echipă”.

„Vineri avem o zi scurtă, perfectă pentru a ieși alături de colegi și profesori și a face școala și orașul mai curate. (…) Provocare pentru echipele din școli: participați la salubrizare, filmați procesul și postați rezultatul, dați tag paginii mele și un hashtag #ChișinăuCurat2026, arătați vibe-ul vostru de echipă, distribuiți și adunați cât mai multe vizualizări și comentarii. (…) Primiți pentru cele mai active echipe premii, care vor fi selectate de un juriu în fiecare sector al capitalei: 10 000 de lei în fiecare sector, 5000 de lei în fiecare sector, 3000 de lei în fiecare sector”, a anunțat Ceban într-un video publicat pe Facebook.

În reacție, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că „această generație de tineri este prea inteligentă ca să poată fi câștigată cu concursuri de like-uri”.

„Primarul a trecut de la like-urile cumpărate de la boți, în campanie, la premierea elevilor pentru like-uri pe Facebook. Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns”, a scris Perciun pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Primăria a anunțat că elevii din municipiul Chișinău vor participa doar la primele patru lecții vineri, 27 martie. Propunerea de scurtare a programului școlar a venit din partea primarului Ion Ceban luni, 23 martie, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. În schimbul ultimelor ore, elevii vor fi implicați în „activități de menținere a curățeniei și amenajare a spațiului” din curțile instituțiilor de învățământ.

Contactată de ZdG, Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, a avertizat că asemenea inițiative sunt de fapt „imixtiune în procesul educațional”. „Copiii pot face curățenie în ograda școlii, dar nu în timpul orelor”, a spus aceasta.

Ulterior, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi a venit cu o declarație în care a subliniat că participarea elevilor la activități de salubrizare poate fi realizată doar în măsura în care este voluntară, fără constrângeri directe sau indirecte, adaptată vârstei și capacităților copiilor.