Purtătorul de cuvânt al Kremlinului declară că liderii europeni nu vor putea să i se opună lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 25 ianuarie, că actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, informează EFE, citat de Agerpres.

„Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a susținut Peskov, la televiziunea rusă.

El a subliniat că „schimbările dramatice” care au loc în ultima vreme sunt o consecință a „standardelor duble” și a „ipocriziei” care „au predominat în Europa timp de multe decenii”.

„Din păcate, acestea sunt produsul generației slabe de politicieni aflați acum la putere în Europa”, a remarcat el.

Pentru a da un exemplu, el a menționat reacția europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, conversația sa cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Foarte interesant. Toți europenii s-au enervat pur și simplu (…). Dar când Macron a făcut publică conversația cu (președintele rus Vladimir) Putin, nimeni nu s-a mai enervat”, a remarcat el.

Kremlinul a mai declarat că Rusia nu va discuta niciodată nimic cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și că va aștepta până când aceasta își va încheia mandatul, potrivit Reuters, care citează Interfax.

„Cum poți discuta orice cu Kaja Kallas? Noi nu vom discuta niciodată nimic cu ea și nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, iar asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să așteptăm până când pleacă”, i-a declarat Peskov reporterului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă.

Peskov a recunoscut, de asemenea, că metodele folosite de Trump nu corespund „în întregime” cu ordinea multipolară pe care Rusia o promovează de ani de zile, deoarece liderului american îi place să impună legea celui mai puternic și se așteaptă ca adversarii săi să „își plece capetele”, lucru pe care Rusia nu are nicio intenție să-l facă.

Tot potrivit Reuters, Kremlinul a mai anunțat că armata rusă va monitoriza atent planurile SUA privind scutul de apărare antirachetă, inclusiv în contextul dorinței exprimate de Trump de a dobândi Groenlanda. Putin, care nu a criticat public acțiunile Casei Albe în Venezuela, Iran sau Groenlanda, nu a răspuns încă invitației de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, o inițiativă promovată de Trump.