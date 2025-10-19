Proteste în SUA: Mulțimi imense din întreaga țară s-au mobilizat împotriva lui Trump

Americani de toate vârstele au ieșit sâmbătă, 18 octombrie, pe stradă în număr mare pentru a protesta împotriva lui Donald Trump, în cadrul unei zile de mobilizare națională descrisă de dreapta ca o mișcare „de ură împotriva Americii”, relatează AFP, citat de Agerpres.

De la New York la Los Angeles, trecând prin mici orașe din centrul SUA, circa 7 milioane de persoane au participat la peste 2700 de proteste, potrivit organizatorilor. Această coaliție de asociații raliate sub sloganul „No Kings” a organizat deja la jumătatea lui iunie o mobilizare similară, la care susține că a adunat un număr de 5 milioane de manifestanți.



În cortegii de mari dimensiuni sau adunați cu zecile în stradă, manifestanții s-au mobilizat în acest weekend pentru a denunța ceea ce au calificat drept deriva „autoritară” a lui Donald Trump și a apropiaților săi.

„Sunt pe cale să distrugă democrația”, a denunțat Isaac Harder, un licean cu care AFP a discutat la Washington, unde între 8 mii și 10 mii de persoane au participat la protest, potrivit estimărilor.

Manifestații au avut loc și în statele Texas și Florida, fiefuri ale conservatorilor.

„Combateți ignoranța, nu migranții”, se putea citi pe o pancartă la Houston, unde aproape un sfert din populație este formată din imigranți, potrivit datelor.

Unii dintre manifestanți au defilat în costume de pinguini, homari sau chiar hipopotami, în timp ce alți agitau cu mândrie drapelul american. În întreaga țară, diverse pancarte îl reprezentau pe Trump deghizat în Stalin, regina Angliei sau chiar Regele Soare, în timp ce în cortegii răsunau scandări care cereau plecarea republicanului de la putere.

Reacția lui Donald Trump

Drept răspuns, președintele american a publicat o serie de clipuri video generate de inteligența artificială pe platforma sa Truth Social în care este prezentat ca un rege. Într-unul dintre ele, Trump apare cu coroană și la comanda unui avion de vânătoare care lansează noroi asupra manifestanților anti-Trump.

„Cum s-a putut întâmpla asta?”, a întrebat o avocată din Hoston, Jennifer Bryant. Lucrurile evoluează atât de rapid, ne distrug instituțiile, îi concediază pe funcționari și își însușesc fonduri publice”, a adăugat ea.

Această nouă zi de mobilizare are loc în plină paralizie bugetară a statului federal și în condițiile în care Donald Trump a desfășurat militari în mai multe fiefuri democrate pentru a lupta împotriva imigrației ilegale și a criminalității. În semn de contestare, mai multe proteste au avut loc în orașele în care Donald Trump a trimis Garda Națională, precum Chicago sau Los Angeles.