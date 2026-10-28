Protecție sporită împotriva fraudelor cu carduri bancare și alte mijloace de plată fără numerar. Guvernul a votat un proiect de lege care propune completarea Codului penal

Furtul cardurilor bancare va fi reglementat ca infracțiune distinctă, iar autoritățile vor avea mai multe instrumente pentru combaterea fraudelor cu mijloace de plată fără numerar. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 28 octombrie, un proiect de lege care propune completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, pentru a consolida protecția cetățenilor și a companiilor.

Pe lângă fraudele propriu-zise, proiectul vizează și acțiunile prin care acestea sunt pregătite sau facilitate. Astfel, va fi sancționată producerea, procurarea sau punerea la dispoziție a dispozitivelor și programelor informatice special concepute sau adaptate pentru comiterea fraudelor, atunci când există intenția de a le utiliza în acest scop.

„Tehnologia se dezvoltă rapid, apar tot mai multe metode de fraudare, de aceea este necesar să racordăm și cadrul normativ, pentru a putea interveni la etapa de pregătire a unei fraude”, a menționat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

De asemenea, proiectul introduce prevederi privind vânzarea sau deținerea instrumentelor de plată falsificate ori obținute prin infracțiune, în scopul utilizării lor frauduloase.

Totodată, autoritățile vor avea la dispoziție instrumente suplimentare pentru investigarea acestor infracțiuni, inclusiv posibilitatea de a verifica tranzacțiile și de a obține informații financiare în condițiile legii.