Promisiuni nejustificate contractual. Linia Vulcănești-Chișinău, promisă pentru decembrie 2025, nu a fost încă dată în exploatare. Explicațiile ministrului Energiei

„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026.

Întrebat de Ziarul de Gardă pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până în decembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, menționează că autoritățile au solicitat companiilor implicate în construcția liniei accelerarea lucrărilor. Totul însă s-a limitat la discuții verbale și mai multe e-mailuri, fără a fi semnate amendamente care ar justifica atât promisiunile, cât și acuzațiile de întârziere lansate în adresa firmelor contractate.

Maia Sandu acuză întârzieri în finalizarea liniei Chișinău-Vulcănești, invocând „obligațiuni contractuale”

În cadrul emisiunii Cutia Neagră de la postul TV8, la 5 februarie 2026, șefa statului a acuzat întârzieri privind darea în exploatare a liniei Chișinău-Vulcănești, făcând referire la faptul că „există niște contracte”.

„Din câte înțeleg eu, linia este gata și este testată, dar există o întârziere la cele două stații, stația Vulcănești, de care este responsabilă compania moldovenească Turboenergy Power SRL, și stația Chișinău de care este responsabilă o companie românească, Electromontaj SA. Deci aici sunt întârzierile. Există niște contracte, o companie spune că nu au fost livrate echipamentele de o companie străină. Până la urmă, responsabilitatea este la aceste două companii. Linia este gata, dar e nevoie ca și stațiile să fie gata, sper ca în următoarele săptămâni să-și îndeplinească obligațiunile contractuale și să livreze. Sper că în martie să fie gata, dar vă zic, compania indiană și-a îndeplinit obligațiunile, din ce spune Ministerul”, a declarat Maia Sandu.

„Turboenergy Power SRL nu nu are în prezent nici un contract pentru efectuarea lucrărilor la stația electrică de la Vulcănești”

La scurt timp, compania vizată de declarațiile președintei, Turboenergy Power SRL, a venit cu o reacție, scrie TV8.

„Declarațiile făcute de către președinta Maia Sandu nu corespund realității și nu au la bază nicio confirmare factologică, deoarece compania TURBOENERGY POWER SRL nu are în prezent nici un contract pentru efectuarea lucrărilor la stația electrică de la Vulcănești”, a scris compania, potrivit TV8.

Ziarul de Gardă a scris anterior că un consorțiu format din două companii românești, Celin SRL și Energobit SA, a câștigat licitația pentru extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV. Contractul este în valoare de 3,8 milioane de euro și are o durată de 15 luni. Celin SRL este o companie din România, care este deținută de Victor Slivinschi, care este și fondatorul firmei Turboenergy Power SRL, pomenită de președinta Sandu.

Cu o reacție la acuzațiile lansate de președintă a venit și compania Celin SRL, firma contractată de fapt pentru realizarea lucrărilor la stația Vulcănești.

„Conform condițiilor contractuale, termenul de executare a lucrărilor a început să curgă în luna martie 2025, durata de implementare stabilită fiind de 15 luni. În consecință, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru luna iunie 2026, termen care rămâne pe deplin valabil în condițiile actuale de implementare. Orice raportare la un termen anterior sau diferit de cel rezultat din aceste prevederi contractuale este eronată și nejustificată. În spațiul public este invocat insistent ca reper termenul de dare în exploatare a stației în luna decembrie 2025, termen care nu are niciun temei contractual”, a scris compania Celin SRL.

Ministrul Energiei: „Amendamente (privind accelerarea lucrărilor n.r.) nu există”

Contactat de Ziarul de Gardă, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că Ministerul de resort a solicitat accelerarea lucrărilor, în schimbul unor avantaje financiare, motivul fiind „securitatea energetică a țării”.

„Proiectul liniei are trei componente sau așa-numitele subproiecte, linia, stația Chișinău și stația Vulcănești. Pe parcursul anului 2025, de când am devenit ministru, am avut ședințe sătpămânale cu cei trei contractori în care le-am solicitat să prezinte grafice de accelerare a lucrărilor, de accelerare a lucrărilor pe toate cele trei componente. Corespunzător, după câteva solicitări, am reușit să obținem acele grafice de accelerare, despre care, desigur, li s-a comunicat acelor contractori că acele costuri de accelerare ar urma să fie compensate în condiția în care toate componentele pe linie vor fi gata la sfârșitul anului. Să vină toți trei împreună, în același timp, pentru că nu poți să energizezi linia, dacă nu ai stațiile gata. Și li s-a solicitat la aceste sedințe să prezinte grafice. Au prezentat, dar au fost observat întârzieri în raport cu graficele respective reactualizate”, a explicat Junghietu.

Ministrul adaugă însă că, potrivit contractului, stația Chișinău, de care construcția căreia se ocupă consorțiul românesc format din Electromontaj SRL, Siemens Energy SRL și Energotech SA, trebuia să fie finalizată până în vara anului 2025.

Cu referire la stația Vulcănești, ministrul recunoaște că lucrările, potrivit contractului, urmează a fi finalizate în termen de 15 luni de la semnarea actului, adică până în vara anului 2026.

Întrebat dacă „solicitările de accelerare a lucrărilor” au fost anexate la contractul inițial, pentru ca promisiunile de finalizare a liniei până în decembrie 2025 să fie argumentate, ministrul Junghietu a menționat că negocierile s-au dus verbal și prin intermediul e-mailurilor, fără să existe amendamente la contractul inițial.

La întrebarea de ce au insistat să promită că linia va fi gata până în decembrie, ministrul a invocat că „contractorii au promis ă până la sfârșitul anului va fi finalizată”.

ZdG a solicitat o reacție și de la Președinție, însă nu a primit un răspuns până la momentul publicării articolului.