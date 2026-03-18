Proiectul de lege care va reglementa activitatea agenților imobiliari, pe ultima sută de metri. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe va examina proiectul pentru a fi votat în lectura a doua

Mâine, 19 martie, la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe urmează să fie examinat proiectul de lege privind activitatea agenților imobiliari, pentru a fi votat în lectura a doua. Proiectul a trecut de prima lectură încă în iulie 2025.

Conform proiectului, în legislație vor fi stabilite condiții clare de acces la profesie. Agenții imobiliari vor fi obligați să obțină un certificat de competență profesională, care va fi emis de o instituție de învățământ acreditată. În acest sens, va fi creat modulul „Agenți imobiliari”, integrat într-un sistem informațional administrat de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. De menționat că, pentru a primi certificatul de agent imobiliar, persoana va trebui să întrunească cumulativ mai multe condiții, printre care studii superioare sau medii speciale, precum și lipsa de antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului sau infracțiuni economice.

„Totodată, agenții imobiliari vor fi obligați să încheie contracte scrise cu clienții, în care vor fi specificate drepturile și obligațiile ambelor părți. Pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, vor fi interzise practicile comerciale incorecte, cum ar fi publicitatea înșelătoare sau aplicarea de comisioane ascunse”, mai prevede proiectul de lege.

Conform notei de fundamentare a proiectului de lege, în elaborarea documentului, autorii s-au ghidat „după bunele practici europene, inclusiv Standardul European al Activității Imobiliare”.

În document se menționează că proiectul de lege „a preluat și adaptat mai multe aspecte esențiale din acest standard”, inclusiv:

1. Cerințe privind calificarea și formarea profesională prin stabilirea unui sistem de certificare obligatorie pentru agenții imobiliari, care include cursuri de pregătire și perfecționare continuă;

2. Prin introducerea unor principii de conduită și etică profesională, care impun agenților imobiliari obligația de a acționa în interesul clientului, cu transparență și profesionalism;

3. Transparența și informarea consumatorilor prin reglementarea obligației agenților imobiliari de a furniza informații corecte și complete privind tranzacțiile, inclusiv riscurile și costurile asociate;

4. Obligația de înregistrare și supraveghere prin crearea Modulului „Agenți imobiliari integrat în Sistemul informațional „Registrul prețurilor bunurilor imobile”, destinat gestionării datelor privind agenții imobiliari și activitățile de intermediere imobiliară ale acestora, în scopul monitorizării și asigurării transparenței activităților de intermediere imobiliară pentru a preveni practicile abuzive și a asigura conformitatea cu legislația în vigoare;

5. Protecția drepturilor consumatorilor prin stabilirea unor mecanisme de soluționare a disputelor dintre agenții imobiliari și clienți, inclusiv prin soluționarea pe cale amiabilă.

„Acest domeniu funcționează într-un regim relativ nereglementat, ceea ce favorizează apariția practicilor abuzive”

În proiectul de lege se notează că piața imobiliară din R. Moldova se confruntă cu „multiple provocări generate de lipsa unui cadru legal clar privind activitatea agenților imobiliari”.