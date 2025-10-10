Programul Național „+3000 lei pentru cariera ta”: aproape 1000 de tineri ar putea să beneficieze de indemnizație după două luni de la lansare. Care sunt sectoarele economice vizate de program

La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Conform autorităților, programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară neimpozabilă de 3000 de lei timp de 12 luni, la prima angajare cu normă întreagă în una dintre cele șapte industrii stabilite ca fiind strategice pentru dezvoltarea economică a țării: farmaceutică, electronică, automotive, textilă, agro-alimentară, materiale de construcție și industrii creative.

Autoritățile estimează că peste 4000 de tineri vor beneficia de program la un an de la lansarea sa, iar până în 2030 numărul ar putea depăși 9000 de persoane. Bugetul pentru primul an de implementare este de 60 milioane lei, dintre care peste 34 milioane sunt deja planificate pentru 2025.

Programul este parte a Strategiei Naționale de Dezvoltare Economică 2030 și a Programului Național de Dezvoltare Industrială 2024–2028, și urmărește consolidarea industriilor cu valoare adăugată și păstrarea tinerilor specialiști în țară.

„Viitorul economiei Moldovei depinde de tinerii care aleg să își construiască o carieră aici, acasă. Prin acest program, îi susținem nu doar pe ei, ci și industriile strategice care pot transforma țara: de la automotive și electronică, până la industriile creative și agroalimentare. Fiecare tânăr angajat într-o companie modernă înseamnă reprezintă o economie mai competitivă și mai europeană„, a declarat Doina Nistor, viceprim-ministră, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Cum pot fi eligibili tinerii

Conform MDED, procesul este complet digitalizat prin platforma EVO, dezvoltată de Agenția de Guvernare Electronică. Pentru a verifica eligibilitatea și a accesa indemnizația, tinerii trebuie să urmeze trei pași:

1. Să obțină semnătura digitală (de la Orange sau Moldcell);

2. Să descarce aplicația EVO;

3. Să verifice eligibilitatea în modulul „Beneficii” și să-și asocieze contul bancar.

După validarea datelor, confirmarea eligibilității și procesarea rapoartelor lunare transmise de angajatori, suma aprobată este virată direct în contul beneficiarului.