Prognoza meteo: cer noros și ploi slabe luni în R. Moldova

Cerul va fi predominant noros luni, 26 octombrie, în R. Moldova. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în nordul țării sunt așteptate și ploi slabe.

În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 15 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 80%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 16 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 70%.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 18 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 65%.