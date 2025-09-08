Profil de integritate: Sergiu Butuc. Jurist, fost membru a cinci partide, în prezent pe lista Blocului „Patriotic”

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (Link) și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Sergiu Butuc (46 de ani) este consilier raional în Consiliul Raional (CR) Cantemir. El candidează pe locul 21 în lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”. De profesie jurist, Sergiu Butuc este membru al Partidului Republican Inima Moldovei (PRIM), condus de fosta bașcană Irina Vlah. Conform informațiilor publicate într-un CV de pe site-ul Partidului Nostru, membru al căruia Butuc a fost anterior, acesta și-a făcut studiile la Facultatea de Drept a Universității Studii Umanistice din R. Moldova între anii 1995-1999, iar ulterior, în perioada 2016-2018 a făcut studii de masterat în Managementul Educațional la Universitatea de Stat din Tiraspol.

Și-a început cariera activând ca jurist la Primăria or. Cantemir în 1999. Ulterior a activat la prefectura județului Cahul în calitate de jurisconsult. Între 2003 și 2005 a fost angajat al unei companii vinicole, iar între 2005 și 2008 a fost șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Cahul. În perioada 2008-2012, Sergiu Butuc a lucrat la un birou de consultație juridică, iar între 2012 și 2015 a fost șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a familiei din orașul Cantemir. Între 2015 și 2019 a fost consilier raional și vicepreședinte al raionului Cantemir, iar ulterior, în 2019, a fost din nou, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din Cantemir. În 2023 a devenit, din nou, consilier raional în Cantemir, funcție pe care o deține și în septembrie 2025.

Integritatea în activitatea politică

A făcut parte din 5 partide. Datele publice arată că Sergiu Butuc și-a început cariera politică încă în anii 2000. La alegerile parlamentare din februarie 2001, Sergiu Butuc, care avea pe atunci 22 de ani, a fost al 99-lea în lista electorală a Partidului Renaşterii şi Concilierii din Moldova, el fiind și membru de partid. Lista PRCM era condusă de fostul președinte Mircea Snegur și de Nicolae Andronic, ex-vicepreședinte de Parlament, care erau președinte, respectiv prim-vicepreședinte al PRCM.



Sergiu Butuc a aderat ulterior la Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), iar în 2011 și 2015 a devenit consilier raional și ulterior vicepreședinte al r. Cantemir din partea comuniștilor. La alegerile parlamentare din februarie 2019, Butuc alege să candideze la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi. El a candidat atât pe liste, cât și în circumscripția Leova. Butuc a deținut funcția de președinte al oficiului teritorial Cantemir al Partidului Nostru.

La octombrie 2023, când Partidul Democratizării și Consolidării Moldovei (PDCM) condus de Ion Chicu își crea structuri teritoriale și se pregătea de alegerile locale din 5 noiembrie 2023, Sergiu Butuc făcea parte din echipa PDCM. Partidul anunța atunci că Sergiu Butuc este vicepreședintele Organizației Teritoriale a PDCM Cantemir.

Peste un an, în decembrie 2024, pe rețelele de socializare, Sergiu Butuc a anunțat că aderă la Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, el fiind ales și președintele Organizației Teritoriale Cantemir. Partidul face parte din Blocul „Patriotic” alături de PSRM, PCRM și Viitorul Moldovei. În mai 2024, pe pagina sa de Facebook, Butuc critica unii jurnaliști pentru că „nu au scris un cuvânt de Igor Dodon care se va afla în Rusia până pe data de 26 mai, unde trebuie să primească acordul din partea Kremlinului de a participa la alegerile prezidențiale…”.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), Sergiu Butuc a indicat că, în 2024, a avut un venit salarial de 87 de mii de lei de la Consiliul Raional Cantemir, iar soția sa – 96 de mii de lei de la Cooperativa Agricolă Ciobalaccia. Soții Butuc mai declară venituri de peste 210 mii de mii de lei din vânzarea și arenda unor terenuri, ajutor pentru șomaj și servicii oferite unei companii (SRL Jeldimetra). Aceștia dețin mai multe terenuri cu o suprafață de circa 9 ha, două apartamente, de 33 m.p. și 38 m.p., obținute prin decizii ale Consiliului Local din 2004 și 2011, dar și trei încăperi auxiliare, toate dobândite în 2011.

Familia Butuc are, conform declarațiilor de avere, în proprietate, două automobile, o Skoda Yeti (candidatul a scris Yti în declarație, dar o asemenea marcă nu există) fabricată în 2014 și dobândită în 2015 și o Skoda Fabia, fabricată în 2004 și dobândită în 2015.

Integritatea în gestionarea funcției publice

În 2022, Sergiu Butuc a fost vizat într-un articol al portalului Stopfals.md, după ce jurnaliștii au constatat că el promova mesaje false pe pagina sa din rețelele sociale. Butuc a redistribuit o fotografie cu două persoane – o femeie și un bărbat, ultimul fiind îmbrăcat în rochie roz și pantofi cu toc înalt, și mesajul că în imagine ar fi șefa statului estonian și fiul său. De fapt, fotografia este una veche, datând din anul 2020, în ea apare fosta președintă estoniană Kersti Kaljulaid și nu actualul șef al statului, iar bărbatul îmbrăcat în rochie este un scriitor și activist care luptă pentru protecția drepturilor victimelor violenței sexuale, și nicidecum fiul fostei președinte a Estoniei.

„Președintele Estoniei și fiul său! Valorile euroatlanticului!”, cu acest mesaj a fost publicată fotografia de o persoană cu numele de profil Plamen Nikolov, iar Sergiu Butuc a redistribuit-o. Alte șase persoane au făcut același lucru de pe profilul funcționarului public din Cantemir, iar mai multe persoane au scris comentarii împotriva persoanelor din comunitatea LGBT, dar și împotriva Europei, remarcau jurnaliștii de la stopfals.md.

Butuc a recunoscut atunci că nu a verificat veridicitatea afirmațiilor din postarea pe care a redistribuit-o, s-a declarat împotriva persoanelor LGBT și nu vedea nicio contradicție între viziunile sale și funcția publică pe care o deținea. „Nu a fost o postare făcută direct de mine. Dacă era făcută chiar de mine, poate era o problemă, dar am văzut-o la o cunoștință. Referitor la identitatea de gen și orientare de gen – fiecare să și le asume acasă, nu în public. Viziunile mele personale sunt legate de educația mea de acasă, de educația religioasă din familie. Pot spune direct, sunt împotriva LGBT, nu ascund asta, iar dacă poza este un fals, nu văd o problemă pentru ca Facebook s-o șteargă. Repet, nu eu am scris postarea dată, ci doar am distribuit-o. Admit că poate nu am atras atenția și poate e un fals”, a precizat Sergiu Butuc pentru portalul Stopfals.md.

Într-o sesizare de pe harta anticorupție gestionată de portalul Anticoruptie.md se menționează că, în luna mai 2023, Butuc ar fi adunat asistenții sociali din raion și i-ar fi amenințat să nu adere la alt partid politic decât la cel pe care-l conduce fostul prim-ministru Ion Chicu.

În decembrie 2023, Sergiu Butuc a fost eliberat din funcția şef al Direcţiei asistență socială și protecție a familiei printr-un ordin al Consiliului Raional Cantemir în urma reformei „Restart”, inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În martie 2024, el denunța, într-o conferință de presă, condițiile în baza cărora a fost demis.

Cazier judiciar

Dosar penal pentru fals în declarația de avere. Sergiu Butuc a fost învinuit de „neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere şi interese personale” în perioada anilor 2017-2019, atunci când exercita funcţia de vicepreşedinte al raionului Cantemir, fiind persoană cu funcţie publică și subiect al declarării averii şi interese personale.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru fals în declarații după ce procurorii au constatat că el nu a inclus în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017, 2018 și 2019 peste 300 de terenuri agricole și câteva construcții, iar în declarația din 2017, nu a declarat un milion de lei obținuți din vânzarea unor bunuri.

El a admis acuzațiile în fața instanței de judecată. Sergiu Butuc a declarat judecătoarei Victoria Bogomolova că atunci când au fost perfectate actele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare, „admite că s-au făcut careva scăpări în evidența acelor bunuri și a omis din greșeală tehnică, numai nu cu rea intenție, declararea cărorva bunuri imobile în declarația de venit”.

În septembrie 2022, Judecătoria Cahul, sediul Cantemir, l-a găsit vinovat pe Butuc pentru fals în declarații. „Argumentul inculpatului Butuc Sergiu privind neincluderea în declaraţia sa de avere şi interese personale a bunurilor nominalizate, din motiv că cumpărătorul nu a achitat integral sumele, iar la momentul întocmirii declarației nu a verificat după cine erau bunurile vândute la Oficiul Cadastral și că nu a primit banii conform contractului de vânzare/cumpărare, motiv pentru care nu a indicat în declarația de avere suma indicată care urma să o primească conform contractelor de vânzare-cumpărare, instanța îl apreciază critic, considerândul drept o versiune de apărare, care vine în contradicție cu probele examinate în cadrul cercetării judecătorești. În acest context, instanța constată cu certitudine că Butuc Sergiu a cunoscut despre bunurile, inclusiv și ale soției sale, pe care intenționat nu le-a indicat în declarația sa de avere și interese personale pentru perioada anilor 2017-2019”, se menționează în sentința instanței.

El a fost liberat de răspundere penală din motivul intervenii termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. Instanța a decis că „sentinţa de condamnare se adoptă fără stabilirea pedepsei”, chiar dacă procurorul a cerut o „amendă în mărime de 500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani”. Sentința a rămas definitivă. Pe portalul instanțelor de judecată nu există informații despre contestarea ei.



În 2018, Sergiu Butuc fusese vizat și într-un proces contravențional după ce a fost învinuit că „la data de 17 mai 2017, aflându-se în concediu medical, a utilizat cardul de alimentare ce aparține Consiliului și a alimentat propriul automobil cu cantitatea de 41,66 litri de benzină cu cifra octanică A95 la prețul de 17,37lei/ litru, prin ce a cauzat un prejudiciu material neînsemnat Consiliului în sumă totală de 700 lei”.



Instanța l-a găsit și de data această dată vinovat, doar că a constatat că termenul de un an de la data săvârșirii contravenției a expirat la 17 mai 2018, decizia fiind pronunțată pe 30 noiembrie 2018. Dosarul s-a aflat în instanța de judecată din septembrie 2017.

În 2020, Curtea de Apel Cahul a respins ca nefondat recursul depus de avocatul lui Butuc împotriva hotărârii Judecătoriei Cahul. În recurs, Butuc a susținut că în dosar „lipsește o plângere din partea victimei, nu sunt pretenții față de acțiunile lui, nu este fapta, prejudiciu nu a fost cauzat, fapt confirmat și de către Consiliul raional Cantemir, victima în cauză”.



În aprilie 2024, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Sergiu Butuc a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. Inspectorul a ajuns la concluzia că el, concomitent cu mandatul de consilier raional în cadrul Consiliului Raional Cantemir, a deținut pentru o scurtă perioadă și funcția de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, subdiviziune a Consiliului Raional Cantemir. Sergiu Butuc nu a fost de acord și a spus că faptele invocate nu au avut loc. Inspectorul de integritate a decis doar să constate încălcarea, fără a-i aplica o sancțiune pentru că nu s-au putut determina persoane afectate și mărimea prejudiciului material cauzat.