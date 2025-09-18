Profil de integritate: Petru Burduja. Candidatul Blocului „Patriotic”: afaceri, politică și dosarul „Exclusiv Media”



În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curata. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Petru Burduja (49 de ani) este membru al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) și deputat pe listele formațiunii. Economist de profesie, Burduja candidează pentru un nou mandat de parlamentar fiind al 33-lea în lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Conform informațiilor dintr-un CV publicat de către jurnaliștii de la CUSENS, în 1999, Burduja a fost angajat în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, la Departamentul economie, reforme și relații patrimoniale, Direcția gestionarea patrimoniului municipal. În mai 2001 se angajează la Agenția „Ratmir” S.R.L., unde activează ca specialist principal în organizarea și desfășurarea licitațiilor și ca expert în evaluarea bunurilor imobile. Între 2004 și 2005 lucrează la Institutul Republican de Expertiză Judiciară și Criminalistică de pe lângă Ministerul Justiției al R. Moldova, în calitate de șef al Laboratorului de expertize judiciare tehnice în construcții și evaluarea imobilului, iar în 2005 a fost, pentru câteva luni, director al Agenției de expertiză „LuxExpert” S.R.L.

Între anii 2005-2008 a condus Agenția de expertiză și consulting „Lexasigur” S.R.L., în calitate de director și expert în evaluare, iar între 2008 și 2010 s-a alăturat Uzinei de tractoare din Chișinău „Tracom” S.A.. Inițial deține funcția de director financiar (septembrie 2008), iar din octombrie 2008 până în iulie 2010 ocupă funcția de director general.

Apoi a revenit în mediul privat. În 2010 a fost, pentru câteva luni, director și expert în evaluare la Agenția de Business & Consulting „Real Estim” SRL. Între 2011 și 2014 a fost director general al Companiei de construcții „Monolit” S.A..

A ajuns pentru prima dată în Parlament în 2014 în calitate de asistent de deputat, iar peste un an, în decembrie 2015 devine administrator al companiei PP „Exclusiv Media” SRL. În august 2015 a fost ales consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău, fiind desemnat vicepreședinte al fracțiunii PSRM. În urma alegerilor parlamentare din 2019 devine, în premieră, deputat, iar până în 2021 a exercitat funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe. În urma alegerilor parlamentare din 2021 a revenit în Parlament pe listele PSRM și deține funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe.

Petru Burduja a predat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Economie, în calitate de lector universitar între 1999 și 2010. A studiat la această universitate între 1994-1999, la Facultatea Economie. Între 2002 și 2003 (timp de 7 luni) a studiat la Universitatea din Moscova de Economie, Statistică și Informatică, iar în 2004 la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Expertizelor Judiciare din or. Harkov.

Integritatea în activitatea politică

Petru Burduja este liderul organizației de sector Ciocana al PSRM. El a acces în politică după ce PSRM a fost preluat de Igor Dodon, iar la parlamentarele din 2014, a fost al 34-lea în lista electorală a socialiștilor.

Nu a ajuns deputat, dar a fost angajat la Parlament ca asistent al unui deputat socialist. După alegerile locale din iunie 2015 a devenit consilier municipal în Chișinău pe listele PSRM. În decembrie 2015 a plecat din Parlament pentru a rămâne în Consiliul Municipal Chișinău, acolo unde a fost ales vicepreședinte al fracțiunii PSRM. Burduja a activat în cadrul comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor.

La alegerile parlamentare din 2019 a candidat, din partea PSRM, în circumscripția nr. 30, care a cuprins o parte din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Cu 33% din voturi, s-a clasat pe locul doi, fiind devansat de către Dan Perciun, candidatul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” . Burduja a ajuns însă deputat pentru că a candidat și pe lista PSRM, fiind pe locul 22.

Cariera politică sau în funcții de stat a lui Petru Burduja este legată de cariera politică a lui Igor Dodon. Ziarul de Gardă a scris anterior că Petru Burduja a absolvit Universitatea Agrară din Moldova în 1999, în același an cu Galina Dodon, soția lui Igor Dodon. Burduja a obținut diplomă cu specialitatea contabilitate și audit.

Petru Burduja a fost numit șef la SA „Tracom” în perioada în care Igor Dodon era ministru al Economiei, iar în 2010-2011 a fost director financiar la Fabrica de Conserve din Călărași, care era gestionată de cumetrii cuplului Igor și Galina Dodon, Alina Boțoc, Oleg Teterea și Mihail Vlădicescu.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2024 depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), Petru Burduja a indicat că, în 2024, a avut venituri salariale, compensații și indemnizații de la Parlament în sumă totală de circa 500 de mii de lei. Soția sa a raportat venituri de la „Invitro Diagnostics” în sumă de 215 mii de lei și aproape 5 mii de lei de la centrul medical „Expert Endoscopie”. Familia Burduja a mai obținut, în 2024, 240 de mii de lei din vânzarea unui automobil Honda. În declarațiile de avere anterioare, soții Burduja indicau că dețin un automobil Honda CRV, fabricat în 2010 și procurat în 2017.



În 2024, familia Burduja a cumpărat un alt automobil Honda CRV, fabricat în 2017, pentru care susține că a plătit 440 de mii de lei. În 2023, familia a cumpărat și o Dacia Logan (anul fabricației, 2017), mașina fiind înregistrată pe numele lui Valeriu Burduja, fiul lui Petru Burduja.

Familia Burduja mai indică în declarația depusă la CEC că deține un apartament de 69 de metri pătrați obținut în 2009 prin testament și ½ casă de locuit cu câteva construcții accesorii, dobândite în 2022 prin certificat de moștenire, dar și cote-părți în opt terenuri agricole, toate obținute în perioada 2015-2022.

În declarația de avere și interese, Petru Burduja a inclus și faptul că are investiții de 500 de mii de lei în compania „PP Ziarul Panorama ДЧ”, acolo unde deține o cotă de 50%. El mai indică că are o acțiune la SA „Monolit”, companie de construcții în proces de insolvabilitate și o cotă parte de 50% la „Real Estim”, firmă care prestează servicii de evaluare și comerț. Partenerul lui Burduja în această companie este Lilian Filipov, unul dintre finii de cununie ai liderului PSRM Igor Dodon. Compania este administrată de Valeriu Burduja, fiul candidatului socialist.

„Asta a fost la etapa când noi eram, am fost proprietar, pentru că la ziua de azi ziarul, de fapt, el nu mai este fizic, doar juridic. A fost o intenție de a mă avânta într-o afacere în domeniul media, dar am dat-o în bară cu cofondatorul, așa-zis. De aceea, viața mi-a arătat o lecție și aici m-am oprit. Probabil o să întrebați de unde am luat acei bani pentru a investi. Este vorba că, până la asta, am activat în domeniul afacerilor unde aveam un salariu bine mersi și mi-am permis să fac anumite economii. Și, până la urmă, am vrut să fac un business, dar după cum înțelegeți până astăzi: nici banii investiți și nici „Panorama” nu mai sunt”, a explicat anterior Petru Burduja, pentru jurnaliștii de la Cu Sens, investiția de la firma „PP Ziarul Panorama ДЧ”.

Familia Burduja mai declară că, în 2020 și 2024, a contractat două credite de la Moldindconbank în valoare totală de 313 mii de lei, pe care urmează să le ramburseze până în 2025, respectiv 2029, ambele având o rată a dobânzii de 9%.

Petru Burduja a devenit, în decembrie 2015, administratorul companiei „Exclusiv Media” SRL, cea care gestiona postul de televiziune NTV Moldova, Accent TV, TNT, Exclusiv TV sau ziarele de limbă rusă „Argumentî i faktî” și „Komsomolskaya Pravda v Moldove”. El a administrat compania până în iunie 2019.

Ziarul de Gardă a scris că, potrivit datelor ÎS „MoldData”, și site-ul Tsn.md, apropiat Partidului Socialiştilor, a fost înregistrat în acea perioadă de compania „Exclusiv Media” SRL. Tot companiei „Exclusiv Media” SRL îi aparţinea şi site-ul Aif.md (Аргументы и факты в Молдове), instituție media unde lucra anterior soția președintelui Igor Dodon. Galina Dodon este în continuare angajată la compania „Exclusiv Media”.

Numele companiei „Exclusiv Media” figurează într-o cauză penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari, cauză la care a fost conexat și procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM. Urmare a investigațiilor, procurorii au constatat că, în februarie 2016, pe conturile „Exclusiv Media” SRL au ajuns mijloace bănești în sumă de 1 499 884 de euro de la compania offshore „Westerby Limited”, înregistrată în Bahamas. Cazul a fost făcut public de jurnaliștii de la Rise Moldova în septembrie 2016.

Ulterior, în martie-aprilie 2016, Petru Burduja și soția deputatului Corneliu Furculiță au retras de pe conturile companiei peste 20 de milioane de lei (USD 1,003,515), invocând restituirea ajutorului financiar obținut de la persoane fizice.

„Este un împrumut contractat și înregistrat la Banca Națională. Ne-am încadrat în limita prevederilor legale. Sunt investiții pe care le-am utilizat pentru dezvoltarea postului de televiziune NTV Moldova. Dacă stai să te gândești cum unii scot banii din țară, noi am adus investiții în țară. Nu văd nicio problemă”, spunea atunci Petru Burduja, contactat de jurnaliștii de la Rise Moldova.

Dosarul finanțării din Bahamas nu are încă o finalitate.

„În prezent, Procuratura Anticorupție desfășoară urmărirea penală într-o cauză penală pornită în temeiul art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, la care au fost conexate ulterior mai multe alte cauze penale. În cadrul acestor investigații sunt examinate inclusiv acțiunile companiei menționate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Cauza penală este încă la faza de urmărire penală din motivul complexității și necesității administrării unui număr extins de probe”, se menționează într-un răspuns semnat de Procuratura Anticorupție în august 2025, cu referire la dosarul „Exclusiv Media”.

Rise Moldova a scris anterior că în prima jumătate a anului 2018, șase angajați ai „Exclusiv Media” au donat pentru PSRM un total de 85,5 mii de lei. Printre ei se număra și Petru Burduja, la acel moment administratorul companiei, care a făcut o donație de 15,9 mii de lei.

În 2018, „Exclusiv Media”, gestionată atunci de Petru Burduja, a fost implicată într-un scandal pe piața de publicitate media, după ce mai multe posturi TV (Pro TV Chişinău, RTR Moldova, TV 8 și Jurnal TV) au depus o plângere la Consiliul Concurenței (CC) în care reclamau o presupusă înțelegere de cartel între „Exclusiv Sales House” SRL – firmă în care Exclusiv Media deține 100% și care avea dreptul exclusiv de comercializare a spațiului publicitar al posturilor NTV Moldova, Exclusiv TV şi Accent TV (între timp, Accent TV a devenit Primul în Moldova, fiind suspendată activitatea sa ulterior), și „Casa Media Corp” SRL – o companie afiliată lui Vladimir Plahotniuc și care deținea dreptul exclusiv de comercializare a spațiului publicitar al Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3, CTC Moldova, Familia Domashniy, N4, Noroc TV, REN Moldova și Vocea Basarabiei. După doi ani și jumătate de verificări, CC constatat că doar „Casa Media Corp” a „creat dezavantaje concurențiale pentru unele posturi de televiziune și furnizori de publicitate” și a amendat-o.

În noiembrie 2023, în privința lui Petru Burduja Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, după ce a omis se indice în declarația de avere pentru anul 2017 două contracte de împrumut.

Potrivit actului de constatare al ANI, în 2017, Burduja a acordat companiei „Exclusiv Media” SRL împrumuturi în valoare de 2 328 000 de lei, iar în 2018 – 4 355 000 de lei.

„(…) În realitate, reprezintă mijloace financiare contractate cu titlu de împrumut iniţial de la alte persoane (…) Cu referire la a doua întrebare din demers, vă comunic că reprezintă o situaţie similară celei descrise supra. Astfel, mijloacele financiare în sumă de 4 355 000 lei, acordate cu titlu de împrumut companiei PP „Exclusiv Media” SRL în perioada anului 2018, nu reprezintă mijloace financiare (active) proprii, ci, în realitate, reprezintă mijloace financiare contractate cu titlu de împrumut iniţial de la alte persoane”, a spus Burduja pentru ANI.

ANI, deși a constatat încălcarea, a menționat că „luând act de materialele acumulate în cadrul controlului, explicațiile subiectului, a documentelor și informațiilor care se referă la venituri, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, care a fost divizată pe fiecare an fiscal în parte, nu s-a stabilit careva modificări a evoluției patrimoniului comparativ cu veniturile obţinute în aceeași perioadă de către dl Burduja Petru și membrii de familie, de natură să formeze o diferență substanțială privind declararea averii și a intereselor personale”.

Decizia ANI a fost contestată de Petru Burduja în instanța de judecată, iar în aprilie 2024 Curtea de Apel Centru a anulat actul de constatare. Litigiul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție, o ședință fiind programată pentru 15 octombrie 2025, în lipsa părților.

Integritatea în gestionarea funcției publice

În noiembrie 2014, pe când exercita funcția de director al companiei „Monolit Construct” SRL, printr-o hotărâre dictată de Judecătoria Chișinău, Petru Burduja a fost recunoscut vinovat de nerespectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă și amendat cu 4 mii de lei. A atacat cu recurs, iar Curtea de Apel Chișinău a trimis cauza la rejudecare în instanța de fond. În septembrie 2015, Judecătoria Chișinău a emis o altă decizie, prin care procesul contravențional intentat în privința lui Burduja a fost încetat.

În 2021, deputatul Petru Burduja, care era președintele delegației R. Moldova la Adunarea Parlamentară EURONEST a fost acuzat, conform TV8.md, că ar fi decis, fără consultări, în numele întregii delegații a țării noastre, că R. Moldova nu va vota o rezoluție care viza integrarea europeană a R. Moldova și care ar fi criticat Rusia. Acuzațiile au venit din partea a doi deputați ai PAS, fiind sesizată și Procuratura. Burduja nu a comentat atunci acuzațiile. Într-un interviu pentru jurnaliștii de la Cu Sens, fiind întrebat ce ar alege între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiastică, Petri Burduja a răspuns: R. Moldova

În iunie 2022, Petru Burduja a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 180 unităţi convenţionale, ce constituie 9000 lei, pentru faptul că „la data de 9 mai 2022, ora 10:00, în mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1, a utilizat în public panglica colorată de conștientizare (banda bicoloră negru-portocaliu), ce constituie atribut/simbol general, cunoscut ca fiind utilizat în contextul unor agresiuni militare, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestei acțiuni”. El nu a fost de acord cu amenda și a contestat-o în instanță. În august 2023, judecătoarea Renata Popescu-Balta a admis contestația și a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție „pe erori de procedură”.

Cazier judiciar

Nu există informații despre eventuale antecedente penale sau contravenționale ale candidatului.