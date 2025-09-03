Profil de integritate: Grigorii Uzun. Persoana de încredere a lui Dodon, înfrânt de Guțul la funcția de bașcan, fără loc de muncă, dar cu mii de dolari și ruble din evenimentele de familii

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Grigorii Uzun (41 de ani) și candidează pe poziția 17 pe lista electorală a Blocului Patriotic „Inima și Viitorul Moldovei”. Este membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM) și președinte al organizației teritoriale de partid din Găgăuzia. Acesta este orginar din Vulcănești. În anii ’90, a plecat împreună cu părinții săi în Rusia, unde a locuit o perioadă. De profesie este inginer, dar a recunoscut într-un interviu pentru GRT că nu a activat conform specialității, însă a dezvoltat o afacere în domeniul transportului împreună cu părinții.

În politica din R. Moldova Grigorii Uzun și-a făcut apariția în 2016 în calitate de persoană de încredere a lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, care candida la acel moment pentru funcția de președinte al țării. În același an Grigorii Uzun a candidat la alegerile pentru Adunarea Populară din Găgăuzia (APG), devenind deputat în 2017. Atunci el s-a bucurat de susținerea Partidului Socialiștilor.

În cadrul scrutinului parlamentar din 2019 a fost inclus pe lista Partidului Socialiștilor, însă nu a acces în Legislativ. Totuși a reușit să ajungă în funcția de deputat doi ani mai târziu ca supleant când Vladimir Golovatiuc a fost numit ambasador în Federația Rusă.

În 2023 a participat la alegerile pentru funcția de bașkan, însă în turul doi a fost devansat de Evghenia Guțul, persoana protejată şi promovată de Ilan Şor. Atunci Grigorii Uzun a acumulat 48 la sută din sufragii. Ulterior a dispărut pentru o perioadă din viața politică.

Integritatea în activitatea politică

În cadrul campaniei electorale pentru alegerile la funcția de guvernator al Găgăuziei din 2023, Grigorii Uzun se prezenta drept persoană evlavioasă, evocând la întâlnirile electorale întâmplări din cărțile sfinte și publicând poze care-l arătau pe fundalul unor biserici.

Totodată, în lupta electorală, el a recurs la narațiuni false despre Uniunea Europeană. În timpul dezbaterilor organizate în primăvara 2023, a afirmat că granturile oferite de UE pentru Republica Moldova sunt alocate cu impunerea unor condiții: majorarea vârstei de pensionare ori propaganda în favoarea LGBT.

În anul 2025, în cadrul unui miting desfășurat la Chișinău la 1 mai, Uzun susținea, de la microfon, că autoritățile moldovenești distrug Găgăuzia: „Astăzi, sub pretextul combaterii banditismului, este distrusă o întreagă regiune. Și aici vorbim nu doar despre Găgăuzia, același lucru fiind valabil pentru toată Moldova. Dacă pierdem Găgăuzia, acesta va fi primul pas spre pierderea țării noastre, a suveranității acesteia. Ne paște pericolul să fim sclavi pe propriul pământ”.

În același timp, Grigorii Uzun nu a comentat în niciun fel acțiunile echipei Șor din Găgăuzia, care a corupt alegătorii, și nici eventualele încălcări de lege la alegerile pentru funcția de bașkan al Găgăuziei din 2023 la care el, la fel, a candidat.

De asemenea, Uzun a supus criticilor decizia instanței de judecată prin care guvernatoarea Găgăuziei Evghenia Guțul a fost condamnată în vara curentă la șapte ani privațiune de libertate pentru finanțarea ilegală a partidului.

„Condamn cu vehemență această răfuială politică. Eu consider că regimul PAS a încălcat toate liniile roșii. Ei agonizează şi au demonstrat că sunt dispuși să recurgă la orice acțiuni doar să se mențină la putere”, a declarat Uzun pe pagina sa de Facebook.

Integritatea gestionării veniturilor și intereselor personale

În declarația cu privire la venituri pentru anul 2024 Uzun nu a trecut vreun loc de muncă sau vreun venit obținut din activitate. Un venit de 12 mii de dolari l-a obținut în cadrul unui eveniment de familie. El indică, de asemenea, că familia sa a beneficiat de 3,8 milioane de ruble rusești (cca 800 de mii de lei) în calitate de cadou oferit la un eveniment de familie.

În orașul Muravlenko din Rusia Uzun deține un apartament cu suprafața de 77 m. p., valoarea locuinței fiind de 1,7 milioane de ruble (cca 330 mii de lei).

Familia sa are în proprietate un automobil Toyota Land Cruiser din anul 2017 care valorează 1,4 milioane de lei și un automobil Toyota Hilux din anul 2014, cu valoarea de 1,6 milioane de ruble rusești, înregistrat în orașul Muravlenko din Rusia. Lui Uzun îi aparține și un camion de mare tonaj de marca „KAMAZ” în valoare de 6,9 milioane de ruble.

L-am căutat pe Grigorii Uzun pentru a-l întreba din ce bani trăiește dacă nu are un loc de muncă și nu beneficiază de alte venituri decât banii primiți la evenimente de familie, dar am constatat că are telefonul deconectat. I-am expediat un mesaj pe Facebook. L-a citit, dar nu a oferit un răspuns.

Integritatea în funcțiile publice și/sau de partid

În timpul scurtului său mandat în Legislativ, în perioada februarie – iunie 2021, Grogorii Uzun, potrivit portalului Diez, a făcut parte din categoria deputaților care nu au rostit vreun cuvânt în plenul Parlamentului.

În cadrul Adunării Populare s-a remarcat printr-un scandal atunci când, la o ședință, l-a amenințat pe vice-președintele Adunării Vladimir Kîssa că-i „va băga microfonul într-un loc”.

Cazier judiciar

În ianuarie 2019, înainte de scrutinului parlamentar la care a candidat din partea PSRM, Grigorii Uzun a fost acuzat că a bătut un om. Incidentul a avut loc la sărbătoarea de Bobotează, desfășurată la unul din lacurile din orașul Vulcănești. Ulterior, în cadrul unui briefing, Uzun împreună cu avocatul său au relatat o cu toată altă versiune, afirmând că altercația ar fi fost inițiată de un grup de adepți locali ai democraților. Atunci Uzun risca detenție, totuși, în septembrie 2019, potrivit declarației făcute de avocatul său, judecătorii au dispus încetarea procesului penal din motiv că acesta beneficia de imunitate în calitate de deputat al Adunării Populare din Găgăuzia.

Grigorii Uzun a avut și alte probleme cu legea. La 9 mai 2023, a purtat panglica Sf. Gheorghe, deși în Republica Moldova acestă acțiune se pedepsește cu amendă. Într-un final, poliția l-a amendat. Uzun n-a fost de acord cu această sancțiune și a contestat-o în instanță. La începutul anului 2025 instanța a anulat procesul-verbal, prevedea amendarea acestuia cu 4,5 mii de lei.