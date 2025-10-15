Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber, 13 ani de închisoare: „Argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat”

Procurorii anticorupție anunță că au depus miercuri, 13 octombrie, la Curtea de Apel Centru apel împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, deși acuzatorii de stat ceruseră 13 ani de închisoare.

Astfel, procurorii susțin într-un comunicat că sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare, pentru care inculpata a fost recunoscută vinovată, este „prea blândă”.

„Soluția instanței de încetare a procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției, motivată prin existența doar a unei contravenții, este neîntemeiată, întrucât, în viziunea PA, fapta comisă întrunește toate elementele constitutive ale unei infracțiuni. Toate probele relevante au fost prezentate instanței de fond, iar argumentul potrivit căruia «n-au fost acumulate suficiente probe» nu este justificat, în situația în care incidentul a fost documentat în totalitate, inclusiv prin înregistrări video și audio.

Totodată, Procuratura Anticorupție apreciază că pedeapsa aplicată – șapte ani și șase luni de închisoare, stabilită prin cumul parțial pentru patru capete de acuzare privind falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat – este necorespunzătoare gravității faptelor.

O astfel de pedeapsă nu asigură corectarea eficientă a inculpatei, nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”, se menționează în comunicat.

Astfel, procurorii au solicitat Curții de Apel Centru – casarea parțială a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, rejudecarea cauzei cu recunoașterea vinovăției Marinei Tauber și pentru infracțiunea de amestec în înfăptuirea justiției și aplicarea unei pedepse cumulate, pentru 5 capete de acuzare, de 13 ani de închisoare, „proporțională cu gravitatea faptelor comise”.

Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare

Pe 30 septembrie 2025, deputata Marina Tauber a fost așteptată în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta nu a compărut în fața instanței, întrucât se află în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, din luna ianuarie 2025.

Astfel, Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție de magistrata Olga Bejenari, care a anunțat-o în căutare.

Marina Tauber, plecată în Federația Rusă

Marina Tauber, plecată de mai bine de jumătate de an din R. Moldova în Federația Rusă, nu și-a spus ultimul cuvânt în dosar. Deși apărarea a solicitat ca deputata să fie audiată prin videoconferință, procurorii au obiectat: „La această etapă, solicitarea este una neîntemeiată.” Instanța a respins solicitarea.

I-am întrebat pe procurori dacă ne putem aștepta ca Marina Tauber să se prezinte la pronunțarea sentinței. „Este vorba dacă participanta își manifestă interesul pentru procesul în care este acuzată. Faptul că persoana se ascunde de autoritățile de drept ale unui stat nu este altceva decât o chestiune de timp prin care doar se amână inevitabilul”, a menționat procurorul Anticorupție Roman Porubin.

Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de Blocul „Victorie”. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

„Ținând cont de personalitatea inculpatei Marina Tauber și de circumstanțele individuale ale cauzei penale, instanța apreciază că nu este proporțională prelungirea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi Republica Moldova”, se arată în decizia judecătoarei Olga Bejenari, potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție.

Magistrata a specificat atunci, de asemenea, că plecarea peste hotare a Marinei Tauber nu lezează interesele prioritare de luptă împotriva criminalității și că motivele invocate de avocații Marinei Tauber sunt „relevante și au prioritate”.