Procuratura Generală dezminte acuzațiile de tergiversare a procesului de extrădare a lui Plahotniuc. „Următoarele etape țin exclusiv de autoritățile elene”

Procuratura Generală informează că, în cadrul procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, instituțiile statului „au întreprins toate acțiunile în mod corect și legal, în strictă conformitate cu competențele autorităților centrale responsabile în materie de extrădare”.

Declarația vine în urma unor noi acuzații de „tergiversare a procesului de extrădare” ale avocatului lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac.

„Ministerul Justiției din Moldova a fost nevoit ieri să completeze dosarul de extrădare, iar astăzi ambele cereri – cea a Procuraturii Generale și cea a Ministerului Justiției – au fost conexate și au fost examinate într-o singură procedură, într-o singură ședință”, a declarat Rogac.

Procuratura Generală (PG) informează că astăzi, 20 august, procurorii de pe lângă Curtea de Apel Atena i-au adus la cunoștință lui Vladimir Plahotniuc cele două cereri suplimentare de extrădare — depuse de Ministerul Justiției la 4 august și de Procuratura Generală la 8 august.

„Totodată, procesul a fost desfășurat cu previzibilitatea respectării principiului regulii specialității, care prevede că persoana extrădată poate fi trasă la răspundere penală, judecată sau supusă executării pedepsei doar pentru faptele și capetele de acuzare indicate în cererea sau cererile de extrădare și admise de statul solicitat”, a precizat PG. Procuratura a reiterat că următoarele etape de extrădare țin „exclusiv” de competența autorităților elene și că pentru toate cele trei cereri de extrădare, decizia finală și definitivă va fi adoptată de Ministerul Justiției al Republicii Elene și că autoritățile centrale competente ale R. Moldova „se află în așteptarea acestor decizii și vor putea acționa în vederea preluării persoanei doar după comunicarea lor oficială”, scrie PG.

Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false.

În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.