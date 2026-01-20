Principalul aliat al lui Putin a acceptat invitația lui Trump și a devenit membru al Consiliului pentru Pace

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți, 20 ianuarie, un acord prin care se alătură Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, acesta fiind cel mai recent pas într-un proces de apropiere de Washington, după ani de izolare internațională, scrie Reuters.

Un canal de Telegram al președinției de la Minsk a publicat o înregistrare video în care Lukașenko semnează documentul și spune că speră ca acesta să contribuie la pacea în Ucraina.

Lukașenko, aflat la putere din 1994, este de mult timp ocolit de Occident din cauza acuzațiilor în domeniul drepturilor omului și a sprijinului acordat președintelui rus Vladimir Putin în războiul din Ucraina. De altfel, Lukașenko este considerat cel mai apropiat aliat al Kremlinului.

Anul trecut, însă, Trump a început să relaxeze sancțiunile împotriva Belarusului în schimbul eliberării deținuților politici. El l-a numit pe Lukașenko un lider „foarte respectat” – o descriere care contrastează cu opinia opoziției belaruse, din exil, care îl consideră un dictator.

Invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace marchează o etapă suplimentară în reabilitarea lui Lukașenko de către SUA, care continuă să negocieze cu acesta eliberarea altor deținuți și normalizarea relațiilor.

Trump a propus inițial înființarea Consiliului („Board of Peace”) când a anunțat, în septembrie anul trecut, planul său de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Dar o invitație trimisă săptămâna trecută liderilor mondiali subliniază rolul important al acestui organism în încheierea conflictelor la nivel global.

Un proiect de cartă trimis de administrația americană către aproximativ 60 de țări solicită membrilor să contribuie cu 1 miliard de dolari, în numerar, dacă doresc ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.

Luni, Trump a spus că l-a invitat și pe președintele rus Vladimir Putin să devină membru al Consiliului.

Armenia a anunțat marți că se va alătura și ea. Trump și-a asumat meritul pentru încheierea unui conflict de lungă durată între Armenia și Azerbaidjan, care au purtat două războaie după prăbușirea din 1991 a Uniunii Sovietice.