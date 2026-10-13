„Primim doar răspunsuri formale. Se pare că aceasta este adevărata grijă a Tiraspolului pentru oameni”. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, despre proiectele propuse malului stâng din Fondul de Convergență

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că în cadrul Fondului de Convergență sunt planificate mai multe proiecte de infrastructură, „care vor ajuta la consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului”. Oficialul a menționat că la recenta întâlnire cu reprezentanții de la Tiraspol, „noi am propus un pas concret: deschiderea la Bender a unui centru al medicilor de familie și a unui centru de asistență socială”.

Chiveri spune că „deocamdată, primim doar răspunsuri formale. Se pare că aceasta este adevărata grijă a Tiraspolului pentru oameni. Declarații zgomotoase în loc de ajutor real”.

Vicepremierul pentru Reintegrare a menționat că deschiderea la Bender a unui centru al medicilor de familie și a unui centru de asistență socială „nu ar necesita investiții semnificative” și că „serviciile medicale de calitate ar deveni accesibile pentru cetățeni, deoarece le-ar obține direct în apropierea locului de trai”. În plus, Chiveri a precizat că acest lucru ar ajuta la reducerea sarcinii asupra Centrului de Medici de Familie din Varnița. „Astăzi, acolo sunt deja înregistrați peste 15 mii de cetățeni din raioanele de est ale țării, în special din Tiraspol și Bender”, a spus el.

„Deocamdată, în răspuns primim doar răspunsuri formale. Se pare că aceasta este adevărata grijă a Tiraspolului pentru oameni. Declarații zgomotoase în loc de ajutor real. Este important ca și cetățenii care folosesc aceste servicii să se gândească de ce realizarea acestor proiecte nu este convenabilă cuiva și de ce se fac încercări de a nu permite promovarea lor. Vom continua să promovăm proiecte, inclusiv cu sprijinul partenerilor noștri. Scopul nostru este de a crea condițiile necesare pentru ca serviciile să fie mai accesibile și mai convenabile pentru oameni”, a declarat Valeriu Chiveri.

Fondul de convergență este un mecanism financiar creat de autoritățile R. Moldova pentru a reduce diferențele economice și sociale dintre regiunea transnistreană și restul țării.