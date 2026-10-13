Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimarea de creștere a PIB-ului Moldovei pentru anul 2027. Detalii din raportul FMI

Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimarea de creștere a PIB-ului Moldovei pentru anul 2027 la 2,3% față de 3,2%, se arată în prezentarea World Economic Outlook (WEO) publicată astăzi, 13 octombrie.

Inflația medie a prețurilor de consum este prognozată să scadă la 7,4% în 2026, de la 7,8% în 2025, urmând să urce la 9% în 2027. Deficitul de cont curent al Moldovei este prognozat să ajungă până la 22% din PIB în 2026, de la 19,7% în 2025, și să crească în continuare la 22,8% în 2027.

Rata șomajului este de așteptat să rămână neschimbată, la 6,8% în 2026, urmând să scadă la 3,6% în 2027. Rata șomajului din Moldova a scăzut la 7,3% în al doilea trimestru din 2026, de la 10,4% în primul trimestru, conform ultimelor date statistice raportate.

FMI se așteaptă ca creșterea economică din regiunea „Europei Emergente” și „În Curs de Dezvoltare”, care include Moldova, România, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Kosovo și Muntenegru, printre alte state, să încetinească la 1,7% în 2026, de la 2% anul trecut.

În luna mai, R. Moldova și misiunea FMI au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program fără finanțare, susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor, menit să sprijine politicile și reformele din țară.