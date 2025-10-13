Primii 7 ostatici israelieni au fost predați Crucii Roșii în Gaza de către gruparea teroristă Hamas. Donald Trump va veni în Israel pentru a se adresa Parlamentului

Crucea Roșie a preluat un prim grup de șapte ostatici israelieni de la gruparea teroritstă Hamas. Ostaticii sunt conduși către zona controlată de armata israeliană în Gaza. Planul inițial prevedea eliberarea unui al doilea grup la o oră după primul. Hamas a publicat, luni, 13 octombrie, lista cu toți cei 20 de ostatici aflați în viață, după atacul din octombrie 2023, scrie Reuters.

Vehiculele Crucii Roșii vor preda ostaticii către armata israeliană (IDF), într-una din zonele controlate de Israel din Gaza, iar apoi aceștia vor fi duși la baza Re’im, din sudul Israelului, unde sunt așteptați de familiile lor. Medicii Crucii Roșii îi vor însoți pe ostaticii eliberați pe tot parcursul drumului, iar alte echipe sunt pregătite să-i transporte pe cei care ar avea nevoie de îngrijiri medicale către spitale desemnate în prealabil în acest scop. Starea lor de sănătate, după doi ani de captivitate, nu este cunoscută.

În același timp, vor fi predate trupurile ostaticilor uciși, conform informațiilor Israelului, sunt 28 la număr, scrie sursa citată. Acestea vor fi preluate de IDF și transportate, după o scurtă ceremonie religioasă, la Institutul de Criminalistică din Tel Aviv, pentru identificare.

După ce Israelul va primi toți ostaticii, va începe, tot azi, eliberarea în Cisiordania a celor 1950 de palestinieni, dintre care 250 deja au fost condamnați. Aceștia au fost urcați în autobuze, dar nu vor părăsi închisorile israeliene până nu este confirmat transferul tuturor ostaticilor luați de Hamas.

Între timp, Donald Trump este în drum spre Israel, unde se va adresa Parlamentului și, probabil, va fi decorat, scrie Reuters. După amiază, președintele american merge în Egipt, unde va începe, în stațiunea turistică Sharm el-Sheikh, summitul care ar trebui să ducă la „încetarea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor de a realiza pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”.

La summit participă lideri din 20 de țări (inclusiv din Franța, Marea Britanie, Italia și Spania), dar nu este clar dacă va participa și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, precizează Reuters. Hamas a anunțat deja că nu va trimite niciun participant. Gruparea teroristă a accepta că nu se va implica nicicum în admnistrarea politică a Fâșiei Gaza, dar nu este clar dacă sau cum se va face dezarmarea acesteia.

Sursa citată scrie că numele fostului prim-ministru britanic Tony Blair este vehiculat pentru administrarea specială a Fâșiei Gaza, după război, dar Donald Trump a declarat presei în avion că încă nu îi este clar dacă toate părțile sunt de acord cu asta.