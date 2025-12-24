Primăria Călărași a cerut Parlamentului, cu titlu de excepție și prin derogare de la legislație, să importe un autobuz donat de Cehia pentru transportul rutier

În Parlamentul R. Moldova a fost înregistrat un proiect de lege prin care se va permite Primăriei oraşului Călăraşi, cu titlu de excepție și prin derogare de la prevederile Codului vamal și Codului fiscal, introducerea în țară şi plasarea sub regim vamal de import, a unui autobuz acordat cu titlu gratuit de către Primăria oraşului Tabor, din Cehia.

La 18 decembrie 2025, a fost înaintat în Parlamentul R. Moldova un demers din partea Primăriei oraşului Călăraşi, prin care s-a solicitat elaborarea unui proiect de lege prin care se va permite Primăriei oraşului Călăraşi importul autobuzului. Conform demersului, mijlocul de transport este necesar pentru a presta serviciul de transport rutier pe teritoriul oraşului Călăraşi, serviciu atribuit în gestiune directă Î.M. Gospodăria Comunal Locativă Călăraşi.

În nota de fundamentare a proiectului de lege se menționează că primăria oraşului Călăraşi dispune, în prezent, de un parc de mijloace de transport insuficient pentru necesitățile unității administrativ-teritoriale.

„La moment, autoritatea publică locală are în dotare trei rutiere, procurate din bugetul local în anul 2023, care nu pot asigura în mod eficient acoperirea întregii raze a oraşului şi necesitățile de transport ale instituțiilor publice subordonate. Bugetul autorității publice locale pentru anul 2026 nu prevede alocări financiare destinate procurării unui nou mijloc de transport, fapt ce face imposibilă soluționarea acestei necesități prin achiziții din fonduri proprii. În acest context, donația gratuită oferită de Primăria oraşului Tabor, Republica Cehă reprezintă o soluție oportună, eficientă şi justificată din punct de vedere economic. Totodată, cadrul normativ în vigoare nu permite importul mijloacelor de transport cu scutire de drepturi vamale şi fiscale în lipsa unei derogări legislative exprese, ceea ce determină necesitatea promovării prezentului proiect de act normativ”, denotă documentul.

Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În proiectul de lege este specificat că în procesul de identificare a unei soluții pentru suplinirea parcului de mijloace de transport, au fost luate în considerare, la nivel orientativ, variantele care se aplică în mod obişnuit în astfel de situaţii.

„Opțiuni precum achiziția unor vehicule noi, utilizarea leasingului operațional sau efectuarea unor reparații capitale sunt, în general, analizate în asemenea contexte, însă fiecare dintre acestea implică, de regulă, costuri sau angajamente financiare considerabile, dificil de susținut în condițiile unui buget public restrâns. Tinând cont de aceste circumstanțe, posibilitatea acceptării unei donații, însoțită de o derogare de la unele prevederi fiscale şi vamale, se conturează ca o soluție oportună şi eficientă, capabilă să răspundă necesităților imediate ale autorității locale fără a genera presiuni suplimentare asupra resurselor disponibile”, se arată în nota de fundamentare.

Un veteran de război și-a primit mașina blocată în vamă timp de 20 de ani, despre care a scris ZdG. „La domnul este un caz aparte”

Acest proiect de lege nu este unic. Acum trei ani ZdG a scris despre veteranul războiului pentru independența și integritatea R. Moldova din anul 1992, Nicolae Besedovschi care de zeci de ani s-a luptat prin instanțe cu autoritățile cu pentru a-și face dreptate.

Era anul 2005 când bărbatul a încercat să importe în R. Moldova un automobil din Olanda prin Vama Giurgiulești. Reprezentanții Serviciului Vamal au refuzat să permită vămuirea mașinii de model Volkswagen T4, pe motiv că aceasta, conform unor documente, ar fi fost fabricată în anul 1994. Conform legii care era în vigoare atunci, mașinile cu o vechime mai mare de 10 ani, nu puteau fi vămuite și înregistrate în R. Moldova.

În iulie 2025, printr-un proiect de lege s-a făcut o excepție pentru veteranul de război și acesta și-a putut lua automobilul aflat de 20 de ani blocat în vamă.

Prin proiectul de lege s-au făcut unele modificări la Codul vamal. Deputatul Radu Marian a declarat pentru ZdG că în cazul lui Nicolae Besedovschi s-a făcut o excepție.

„În aceeași lege s-au pus mai multe prevederi, pe lângă cea care vizează persoanele cu dizabilități, a fost adăugată și o prevedere, prin derogare, ca excepție, pentru ca domnul Besedovchi să poată șă-și i-a mașina fără plata drepturilor de import. La domnul este un caz aparte, de conflicte, instanțe, procese de judecată, timp de 20 de ani. Este o excepție. Mașina a fost luată deja din vamă”, a precizat deputatul.