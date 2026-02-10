Prim-ministrul Munteanu întreprinde o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko

Prim-ministrul Alexandru Munteanu se află marți, 10 februarie, în prima sa vizită oficială la Kiev, Ucraina, unde va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko, se arată într-un comunicat de la Guvern.

Din delegația R. Moldova face parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.

„Vom discuta cu partenerii noștri ucraineni despre calea noastră de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea bilaterală și securitatea regională. Mergem să ne exprimăm solidaritatea și respectul pentru lupta pe care o duce poporul ucrainean pentru independență și libertate”, a declarat Munteanu.

Potrivit Guvernului, în semn de respect pentru apărătorii Ucrainei care și-au pierdut viața, premierul va depune flori la Zidul Memoriei din Kiev.

De asemenea, în cadrul vizitei vor fi semnate mai multe Acorduri dintre R. Moldova și Ucraina.