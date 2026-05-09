Prețurile motorinei și benzinei scad ușor. Tarifele stabilite de ANRE pentru weekend

Pentru perioada 9 mai – 11 mai prețul carburanților înregistrează o ușoară scădere. Astfel, benzina 95 va costa cu 0,02 lei mai puțin față de ziua precedentă, iar motorina – cu 0,23 lei/litru.

Conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina 95 va avea un preț maxim de 30,54 lei/litru, iar motorina va costa maximum 30,00 lei/litru.

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele: