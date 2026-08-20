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Prețurile carburanților cresc din nou: ANRE a stabilit noile plafoane pentru 20 august

Sursa foto: quto

Ambele tipuri principale de carburanți vor înregistra o creștere a prețului maxim de comercializare pe 20 august. Majorarea este totuși mai pronunțată în cazul motorinei.

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Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, valabile în ziua de 20 august 2026.

Astfel, prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 va fi de 30,37 lei/litru, în creștere cu 0,25 lei față de ziua precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim va ajunge la 32,37 lei/litru, ceea ce reprezintă o majorare zilnică de 0,39 lei.

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