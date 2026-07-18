Prețurile carburanților continuă să crească. ANRE a stabilit noile prețuri maximale pentru principalele produse petroliere

Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere, valabile în perioada 18–20 iulie 2026.

Potrivit ANRE, un litru de benzină se va scumpi cu 24 de bani și va costa 28,96 lei. Totodată, motorina standard va înregistra o majorare de 51 de bani, urmând să fie comercializată la prețul maxim de 28,07 lei pentru un litru.

Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 18 iulie și se vor aplica pe parcursul zilelor de 18, 19 și 20 iulie 2026.