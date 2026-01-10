DOC Prețul plătit de stat pentru vizitele Președinție în afara țării în ultimele șase luni din 2025

În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800 de mii de lei.

Potrivit raportului publicat de Președinție, cei mai mulți bani au fost alocați pentru transport (aerian și feroviar) – puțin peste 347 de mii de lei. Puțin peste 233 de mii de lei reprezintă bani pentru diurne, iar aproape 220 de mii de lei au fost alocați pentru cazare.

Instituția prezidențială a depășit bugetul de un milioan de lei planificat în 2025 pentru deplasări de serviciu peste hotare. Se întâmplă, pentru că, în primele șase luni ale anului 2025, Președinția a efectuat 33 de deplasări în interes de serviciu peste hotare țării, costul cărora se ridică la peste 500 de mii de lei.

Vizitele Maiei Sandu în afara țării: De la București la Strasbourg

Potrivit documentului, în ultimele șase luni ale lui 2025, Maia Sandu a efectuat 14 vizite în afara țării. Mai jos, redăm lista acestora: