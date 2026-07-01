Prețul benzinei și motorinei stabilite de ANRE pentru miercuri, 1 iulie

Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale pentru miercuri, 1 iulie, care indică noi ieftiniri la motorină și scumpiri la benzină.

Potrivit ANRE, benzina se va scumpi cu 2 bani pe litru și va costa 27,43 lei, în timp ce prețul motorinei va fi redus cu 4 bani, până la 24,41 lei pentru un litru.