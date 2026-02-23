Președintele Ucrainei va avea o adresare în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina

La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie.

Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță din Kiev, eurodeputații vor dezbate ultimele evoluții în războiul de agresiune al Rusiei și contribuțiile europene pentru o pace justă și asigurarea securității Ucrainei.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că sesiunea va transmite un „semnal important” cu privire la angajamentul ferm al UE de a rămâne alături de Ucraina.

„Începând din februarie 2022, UE și Parlamentul European au sprijinit în mod constant Ucraina, condamnând agresiunea Rusiei, impunând sancțiuni și oferind asistență financiară, politică, militară și umanitară. Pe 11 februarie, Parlamentul a aprobat un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina”, a precizat Parlamentul European.

Parlamentul a sprijinit, de asemenea, cu fermitate eforturile Ucrainei de a adera la UE.

Sesiunea va putea fi urmărică în direct aici.

Totodată, în această seară, Parlamentul R. Moldova este iluminat în culorile Ucrainei.