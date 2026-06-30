Președintele român Nicușor Dan anunță că nu va desemna niciun premier fără majoritate: „Statul român funcţionează”

Președintele român Nicușor Dan a anunțat marți, 30 iunie, că nu va face nici o desemnare de premier până când nu va exista o majoritate parlamentară și a constatat că acum nu există această majoritate. El a spus că puterea executivă va fi exercitată în continuare de guvernul Ilie Bolojan, demis și fără puteri depline. Întrebat de ce nu desemnează pe unul din cei doi candidați înaintați de partide, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, deși anterior i-a desemnat pe Eugen Tomac și Adrian Veștea fără ca aceștia să aibă majorități, președintele Dan a susținut că în cazul celor doi avea așteptări „rezonabile” să aibă majorități, notează G4Media.

Șeful statului român a mai spus că el consideră că duce România „în direcția bună”.

„În situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea Guvernului’”, a spus Dan în cadrul unei declaraţii de presă.

Nicușor Dan a susținut că „statul român funcţionează, instituţiile funcţionează, avem un Guvern care are nişte limitări constituţionale, dar statul român funcţionează”. El a mai susținut că, „în orice situaţie excepţională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri şi, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului”.

Întrebat dacă își asumă o parte din responsabilitatea pentru actuala criză politică, Nicușor Dan a răspuns că toate părțile implicate au făcut greșeli, dar fără să-și asume explicit o vină. „Evident, toată lumea a greșit. (…) Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, a acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi putea să facă mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste”, a spus președintele român.

Nicușor Dan nu a criticat niciodată decizia Partidului Social Democrat din România (PSD) de a se alia cu partidul extremist AUR pentru a demite guvernul Bolojan din care PSD făcea parte.

Potrivit Biziday, Guvernul propus de Eugen Tomac nu a mai ajuns la votul de încredere al Parlamentului. După ce Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Liberal Național (PNL) au anunțat că nu-l susțin, Tomac și-a depus mandatul, iar președintele român Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea, care nu a obținut numărul necesar de voturi.

În momentul de față, PNL, USR și UDMR îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan să formeze guvernul, iar PSD pe liderul partidului și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.