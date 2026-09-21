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Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru

Sursa foto: Siegfried Mureșan/ Facebook

Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul privind desemnarea liberalului Siegfried Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, conform G4Media. Candidatul urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern.

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„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a transmis Administrația Prezidențială.

Conform Constituției, acesta are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a solicita Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor. Guvernul poate fi învestit cu votul majorității deputaților și senatorilor. Mureșan a anunțat vineri că încearcă să formeze un guvern susținut de PNL, USR și UDMR.

Cele trei formațiuni nu dețin împreună majoritatea necesară în Parlament.

Ilie Bolojan, lider PNL, și-a pierdut mandatul de premier în luna mai, după adoptarea unei moțiuni de cenzură a PSD-AUR, dar conduce în continuare Guvernul, cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou cabinet.

Siegfried Mureșan este a treia persoană desemnată de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern după demiterea Cabinetului Bolojan, după Eugen Tomac și Adrian Veștea.

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